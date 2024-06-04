Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Республика Алтай стала восьмым регионом, где за последнее время сменился руководитель. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пришел на место Олега Хорохордина, который стал главой Алтая в 2019-м

Андрей Турчак (Фото: Совет Федерации РФ)

Президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай, сообщается на сайте Кремля. Встреча президента с Турчаком прошла в формате видеоконференции.

«Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, <...> но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная», — так охарактеризовал Алтай Путин в предложении Турчаку.

Тот сказал, что сделает «все, чтобы заручиться» поддержкой жителей региона в ходе избирательной кампании на выборах и «раскрыть богатый потенциал Республики Алтай».

Утром 4 июня руководивший с 2019 года регионом Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другое место работы. Его полномочия истекали в этом году. Из числа тех губернаторов, кто завершал в 2024-м работу на посту, он был единственным, с кем Путин не проводил встречу по поводу переизбрания на новый срок.

Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2007-м стал депутатом Псковского областного собрания депутатов. Спустя два года был назначен сначала врио губернатора региона, а затем был утвержден собранием депутатов на этом посту. На тот момент ему было 33 года, и он был одним из самых молодых глав регионов России. В 2014-м был переизбран на новый срок, однако спустя три года ушел в отставку по собственному желанию.

В 2010 году между журналистом Олегом Кашиным (признан Минюстом иноагентом) и Турчаком возник конфликт в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, однако Кашин отказался это сделать. Через некоторое время после этого журналист был жестоко избит неизвестными. Турчак неоднократно заявлял о непричастности к нападению.

С 2017 года Турчак был сенатором и секретарем генсовета «Единой России». Должность первого зампреда верхней палаты парламента он получил в 2020-м. С декабря 2022 года он возглавлял парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции.

За последний месяц сменились главы еще семи регионов: Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Самарской, Курской, Кемеровской, Тульской, Калининградской областей и Хабаровского края. Два руководителя — ХМАО Наталья Комарова и Самарской области Дмитрий Азаров — ушли в отставку, их сменили бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук и экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев соответственно. Остальные главы регионов заняли новые посты в правительстве или в администрации президента.