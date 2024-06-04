 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отставки губернаторов ,  
0 

Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Сюжет
Отставки губернаторов
Республика Алтай стала восьмым регионом, где за последнее время сменился руководитель. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пришел на место Олега Хорохордина, который стал главой Алтая в 2019-м
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Совет Федерации РФ)

Президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай, сообщается на сайте Кремля. Встреча президента с Турчаком прошла в формате видеоконференции.

«Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, <...> но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная», — так охарактеризовал Алтай Путин в предложении Турчаку.

Тот сказал, что сделает «все, чтобы заручиться» поддержкой жителей региона в ходе избирательной кампании на выборах и «раскрыть богатый потенциал Республики Алтай».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке
Политика
Олег Хорохордин

Утром 4 июня руководивший с 2019 года регионом Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другое место работы. Его полномочия истекали в этом году. Из числа тех губернаторов, кто завершал в 2024-м работу на посту, он был единственным, с кем Путин не проводил встречу по поводу переизбрания на новый срок.

Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2007-м стал депутатом Псковского областного собрания депутатов. Спустя два года был назначен сначала врио губернатора региона, а затем был утвержден собранием депутатов на этом посту. На тот момент ему было 33 года, и он был одним из самых молодых глав регионов России. В 2014-м был переизбран на новый срок, однако спустя три года ушел в отставку по собственному желанию.

В 2010 году между журналистом Олегом Кашиным (признан Минюстом иноагентом) и Турчаком возник конфликт в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, однако Кашин отказался это сделать. Через некоторое время после этого журналист был жестоко избит неизвестными. Турчак неоднократно заявлял о непричастности к нападению.

С 2017 года Турчак был сенатором и секретарем генсовета «Единой России». Должность первого зампреда верхней палаты парламента он получил в 2020-м. С декабря 2022 года он возглавлял парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции.

За последний месяц сменились главы еще семи регионов: Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Самарской, Курской, Кемеровской, Тульской, Калининградской областей и Хабаровского края. Два руководителя — ХМАО Наталья Комарова и Самарской области Дмитрий Азаров — ушли в отставку, их сменили бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук и экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев соответственно. Остальные главы регионов заняли новые посты в правительстве или в администрации президента.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Республика Алтай Андрей Турчак Владимир Путин Олег Хорохордин отставки и назначения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль назвал объединение двух Алтаев вопросом не на повестке дня
Политика
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном назначении Турчака главой Алтая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Взрыв и облако пепла: на Филиппинах начал извергаться вулкан Общество, 14:45
Главные разочарования инвесторов: что с дивидендами российских компаний Pro, 14:43
Ан-26 выкатился с полосы в Красноярском крае Общество, 14:42
Илью Яшина снова отправили в ШИЗО Политика, 14:40
Россиянка и дочь миллиардера из США вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 14:32
В Калининградской области погиб подросток, спасший тонувших друзей Общество, 14:30
Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС Политика, 14:30
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Героя России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве Общество, 14:23
Суд оправдал сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК «Енот» по делу о нападениях Политика, 14:23
Власти Судана обсудят с Путиным сделку о создании хаба на Красном море Политика, 14:12
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай Политика, 14:10
⁠Желто-голубой фасад дома в Усолье-Сибирском перекрасили после жалоб Общество, 14:09
США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 14:08
Американка Гауфф стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Спорт, 14:07