Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Фото: ТАСС

Из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина. Трансляцию ведет РБК.

По словам главы региона, остаются в приграничной зоне около 20 тыс. человек. Всего в зоне, которую решено было отселить и эвакуировать по решению оперштаба, проживали 152,5 тыс. человек.

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