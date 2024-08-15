Путин внес три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, написала пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Претендентами на должность стали действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов из партии «Единая Россия» и депутаты Народного собрания Алихан Арапханов («Справедливая Россия — За правду») и Ислам Гадиев (ЛДПР).

Выборы пройдут 8 сентября, парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов, напомнили в правительстве Ингушетии.

Алихан Арапханов является руководителем отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Ингушетии, а Ислам Гадиев — председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству.

Махмуд-Али Калиматов возглавляет Ингушетию с 2019 года.

В июне 2024 года его брата Магомеда-Башира Калиматова арестовали по обвинению в крупном хищении — ему вменяют кражу около 2 млрд руб. в состав организованного преступного сообщества. По мнению следователей, само сообщество создал руководитель ингушского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Всего в ОПС входили 34 человека, большинство из них арестовали.

Комментируя произошедшее, глава Ингушетии заявил, что как брату ему это огорчительно, но «закон есть закон». «Хотелось, чтобы все это понимали и в своей работе и жизни тоже этим руководствовались», — отметил Калиматов.