 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин внес три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Президент Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, написала пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Претендентами на должность стали действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов из партии «Единая Россия» и депутаты Народного собрания Алихан Арапханов («Справедливая Россия — За правду») и Ислам Гадиев (ЛДПР).

Выборы пройдут 8 сентября, парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов, напомнили в правительстве Ингушетии.

Алихан Арапханов является руководителем отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Ингушетии, а Ислам Гадиев — председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству.

Махмуд-Али Калиматов возглавляет Ингушетию с 2019 года.

«Единая Россия» предложила Путину не менять глав Крыма, Ингушетии и КБР
Политика
Владимир Путин

В июне 2024 года его брата Магомеда-Башира Калиматова арестовали по обвинению в крупном хищении — ему вменяют кражу около 2 млрд руб. в состав организованного преступного сообщества. По мнению следователей, само сообщество создал руководитель ингушского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Всего в ОПС входили 34 человека, большинство из них арестовали.

Комментируя произошедшее, глава Ингушетии заявил, что как брату ему это огорчительно, но «закон есть закон». «Хотелось, чтобы все это понимали и в своей работе и жизни тоже этим руководствовались», — отметил Калиматов.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Ингушетия парламентские выборы Махмуд-Али Калиматов
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поддержал планы врио калининградского губернатора пойти на выборы
Политика
ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах
Политика
«Единая Россия» предложила Путину не менять глав Крыма, Ингушетии и КБР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
В Тюменской области предотвратили теракт сторонников массовых убийствОбщество, 09:47
«Дно уже достигнуто». Какие российские акции покупать на упавшем рынкеPro, 09:46
При атаке дронов в Шебекино пострадали четыре мирных жителяПолитика, 09:45
Даниил Медведев впервые за семь лет трижды подряд проиграл на хардеСпорт, 09:38
Умерла актриса из фильма «Дневник памяти» Джина РоулендсОбщество, 09:36
Reuters узнал о сокращении объема «зависших» рупий российских компанийПолитика, 09:22
Увольнения и молитвы: как в Intel планируют спасать компаниюPro, 09:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин внес три кандидатуры на должность главы ИнгушетииПолитика, 09:17
В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенникиФинансы, 09:02
Умер основатель «Соколов России» летчик Александр ХарчевскийОбщество, 09:02
Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронахПолитика, 09:02
СК завершил расследование дела в ста томах на бывшего вице-губернатораОбщество, 08:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:52
Ради чего сотрудник вытерпит и начальника-самодура, и уродливый офисPro, 08:43