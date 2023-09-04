Почему украинский министр обороны Резников подал в отставку

Алексея Резникова на посту министра обороны заменит глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Бывший бизнесмен, по информации СМИ, активно вовлечен в международные переговоры — в первую очередь, с Турцией

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Почему Резников ушел в отставку

Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о замене министра обороны. На место Алексея Резникова, который возглавлял оборонное ведомство с ноября 2021 года, он предложил парламенту назначить Рустема Умерова. «Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

На следующий день Резников сообщил, что подал в отставку. «Было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии на протяжении последних 22 месяцев, тяжелейшего периода в современной истории Украины», — написал он 4 сентября в соцсети X, приложив фото своего прошения об отставке. Смену главы оборонного ведомства парламент собирается утвердить уже на этой неделе.

Алексей Резников родился во Львове в 1966 году. Юрист по образованию, в политику он пришел в 2008 году — работая адвокатом, он также был депутатом Киевского городского совета VI созыва. С 2014 года был заместителем городского головы и секретарем Киевгорсовета, а затем — замглавы Киевской городской администрации. В 2019 году Владимир Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. С марта 2020-го по ноябрь 2021 года он был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Пост министра обороны занимал с 4 ноября 2021 года.

О возможной отставке Резникова стали говорить в начале 2023 года. Эти разговоры происходили на фоне скандала из-за закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. В январе украинское издание «Зеркало недели» опубликовало копии соглашений об организации питания воинских частей в шести украинских областях — исходя из них, Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве (например, в то время как в магазине куриные яйца стоят в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они шли по цене 17 грн (31,7 руб.).

В начале февраля сообщалось, что во главе министерства Резникова заменит начальник Главного управления разведки (ГУР) генерал-майор Кирилл Буданов. Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объяснял такое решение тем, что «на данном этапе силовые ведомства должны возглавить не политики, а кадровые силовики». Однако назначить военного на пост главы Минобороны нельзя — по Конституции занимать этот пост должно гражданское лицо, поэтому при назначении Буданова с него пришлось бы «снимать погоны», писало издание Liga.net.

Тогда перестановок так и не произошло, однако скандалы вокруг министерства свою роль сыграли: как сообщила 3 сентября газета The New York Times со ссылкой на чиновников в администрации украинского президента, критика, которая звучала в адрес ведомства со стороны гражданского общества и СМИ, стала одним из факторов, которые повлияли на решение. Также, пишет издание, в Киеве понимают, что на фоне затянувшегося конфликта стране нужно новое военное руководство; и не последний аспект — просьбы самого Резникова разрешить ему уйти.

О перестановках в министерстве 31 августа сообщил депутат Верховной рады от партии «Голос» (ее в 2015 году основал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук) Ярослав Железняк: по его информации, Резникова планируют определить послом в Великобританию. Как заявил украинскому изданию «Бабель» сам Резников, он «не в курсе» такого назначения. Место посла вакантно с июля, после того как Зеленский уволил с этого поста Вадима Пристайко, экс-главу МИДа, возглавившего посольство в 2020 году.

За несколько дней до отставки украинского министра свой пост покинул глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, с которым у Резникова были близкие рабочие контакты. Как рассказал журналистам Уоллес, незадолго до начала полномасштабных боевых действий на Украине, когда у Лондона с Киевом еще не было защищенной связи, они с Резниковым использовали особый код для разговоров о системах вооружений. «Я просто выбрал виски. Таким образом, [переносной противотанковый ракетный комплекс] NLAW был [напитком] Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon — [напитком] Islay. Я писал ему: «Для тебя есть виски» или «Виски уже в пути», — приводила слова министра британская газета The Times.

Ведомство Резникова было одним из ключевых, когда речь заходила о том, чтобы «лоббировать на Западе преодоление табу на поставки мощных вооружений» — от немецких танков до реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет британская The Guardian. Сам министр регулярно участвовал во встречах на площадке «Рамштайн» (формат, созданный 50 странами для оказания коллективной поддержки Украине в конфликте с Россией; был запущен в апреле 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии) — очередные переговоры в этом формате запланированы на середину сентября, и на них Украину уже, вероятно, будет представлять Рустем Умеров. «Считается, что Резников наладил прочные отношения с министрами обороны и военными чиновниками союзников», — отмечает газета. О том же пишет Politico: по ее оценке, участие в дискуссиях НАТО на протяжении последних 18 месяцев позволило Резникову установить тесные контакты с главами оборонных ведомств альянса — особенно с министром обороны США Ллойдом Остином, с которым украинский министр регулярно общался по телефону и встречался в рамках «Рамштайна».

По информации издания, планировалось, что в начале сентября Резников отправится в США на встречу с Остином в Пентагоне; за этим планировались переговоры с главами крупнейших американских оборонных компаний — о закупках и поставках нового оборудования.

Кто станет новым министром обороны

В тот же день, 4 сентября, заявление об увольнении с поста главы Фонда госимущества Украины в Раду подал Рустем Умеров.

Украинские эксперты обращают внимание на то, что на Украине и у зарубежных партнеров у Умерова хорошая репутация. «Он хорошо проявил себя во главе ФГИ, оставаясь на посту без скандалов и конфликтов. Именно он, судя по разным источникам информации, участвовал в ряде международных переговоров, в частности в поиске боеприпасов в незападных странах, — приводит украинское издание «Фокус» слова главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко. — Говорят, что он один из трех в руководстве государства, с кем напрямую может общаться президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган. Еще двое — президент и глава его офиса. Похоже, что в команде Зеленского Умеров неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира».

Рустем Умеров родился в 1982 году в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан). Этнический крымский татарин. Получил степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления в Киеве. С начала 2000-х работал в компании Lifecell (украинский оператор мобильной связи). В 2013 году был одним из основателей инвестиционной компании ASTEM, которая управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры. С 2019 по 2022 год был депутатом Верховной рады от партии «Голос». В 2020 году Умеров вошел в группу по разработке «государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО. В апреле 2022 года вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией; по ходу конфликта был вовлечен в процессы, связанные с созданием зернового коридора и обменом пленными. С сентября 2022 года возглавлял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

Украинское издание «Страна.ua», анализируя накануне возможное назначение Умерова, отмечало, что в политических кругах глава ФГИ, как и Алексей Резников, считается человеком главы офиса президента Андрея Ермака. «Впрочем, сводить личность Умерова к одним лишь отношениям с Ермаком неправильно, — пишет издание. — Он имеет достаточно обширные международные связи, в том числе и в США (еще с тех времен, когда был помощником главы крымскотатарского меджлиса (признан в России экстремистской организацией и запрещен. — РБК) Мустафы Джемилева, сопровождая его в поездках за границу). Также он имеет очень тесные отношения с властями Турции».

Впрочем, свои возможности напрямую общаться с Эрдоганом Умеров «скромно отрицает, не забывая упомянуть важную роль Ермака», отмечает «Страна». И приводит его цитату, в которой Умеров отмечает важную роль крымскотатарского фактора в отношениях с Анкарой: «Крымские татары для турок — это некий «дружественный мост». Они обращают внимание на то, как власть относится к крымским татарам. С крымскими татарами они могут вести культурные, религиозные и другие подобные дела». Что до «каких-то государственных вещей», то они, по словам Умерова, «работают напрямую». «То есть в этом плане президенты очень хорошо общаются, у Андрея Борисовича [Ермака] хорошие отношения в Турции», — сказал он.

Арест Коломойского Еще одним крупным политическим событием на Украине в эти дни стал арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского. 2 сентября Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест. Срок ареста — два месяца. Ранее Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По информации следствия, в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более $13 млн — эти средства он вывел за границу, используя подконтрольные ему банковские учреждения. Осенью 2022 года у Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта». СМИ сообщали, что бизнесмена лишили украинского гражданства. 3 сентября был опубликован текст подозрения Игорю Коломойскому. В нем на первой странице сказано, что бизнесмен — гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины. В 2021 году украинский Forbes поместил Коломойского на четвертое место в списке «100 богатейших украинцев» — его состояние оценивалось в $1,8 млрд. В 2022-м он в первую двадцатку уже не вошел. По информации издания, его состояние сократилось до $850 млн — это связано с принудительным изъятием у бизнесмена компании «Укрнафта» и принадлежавшей ему с партнерами «Укртатнафты», на которую в 2021 году приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.

По оценке The Washington Post, Киев, будучи сильно зависимым от западной помощи, стремится показать своим партнерам, что он «совершенно нетерпим к коррупции». В этом контексте, пишет издание, также произошел и арест Игоря Коломойского. Еще один источник давления, отмечает газета, — ожидания западных стран от украинского контрнаступления. Сам Резников в мае 2023 года в интервью той же WP говорил, что «большинство людей ждут чего-то грандиозного», однако он опасается, что реальный ход контрнаступления приведет их к «разочарованию».

В последние дни Вашингтон отмечает, что украинская кампания набирает скорость: как заявил 1 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, «за последние 72 часа мы отметили некоторый заметный прогресс украинских вооруженных сил на южном направлении наступления, выходящем из района Запорожья» (цитата по Reuters).