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Почему украинский министр обороны Резников подал в отставку

Разговоры о его уходе начались зимой 2023 года
Новым министром обороны Украины станет Рустем Умеров
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексея Резникова на посту министра обороны заменит глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Бывший бизнесмен, по информации СМИ, активно вовлечен в международные переговоры — в первую очередь, с Турцией
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Почему Резников ушел в отставку

Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о замене министра обороны. На место Алексея Резникова, который возглавлял оборонное ведомство с ноября 2021 года, он предложил парламенту назначить Рустема Умерова. «Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

На следующий день Резников сообщил, что подал в отставку. «Было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии на протяжении последних 22 месяцев, тяжелейшего периода в современной истории Украины», — написал он 4 сентября в соцсети X, приложив фото своего прошения об отставке. Смену главы оборонного ведомства парламент собирается утвердить уже на этой неделе.

Алексей Резников родился во Львове в 1966 году. Юрист по образованию, в политику он пришел в 2008 году — работая адвокатом, он также был депутатом Киевского городского совета VI созыва. С 2014 года был заместителем городского головы и секретарем Киевгорсовета, а затем — замглавы Киевской городской администрации. В 2019 году Владимир Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. С марта 2020-го по ноябрь 2021 года он был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Пост министра обороны занимал с 4 ноября 2021 года.

О возможной отставке Резникова стали говорить в начале 2023 года. Эти разговоры происходили на фоне скандала из-за закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. В январе украинское издание «Зеркало недели» опубликовало копии соглашений об организации питания воинских частей в шести украинских областях — исходя из них, Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве (например, в то время как в магазине куриные яйца стоят в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они шли по цене 17 грн (31,7 руб.).

В начале февраля сообщалось, что во главе министерства Резникова заменит начальник Главного управления разведки (ГУР) генерал-майор Кирилл Буданов. Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объяснял такое решение тем, что «на данном этапе силовые ведомства должны возглавить не политики, а кадровые силовики». Однако назначить военного на пост главы Минобороны нельзя — по Конституции занимать этот пост должно гражданское лицо, поэтому при назначении Буданова с него пришлось бы «снимать погоны», писало издание Liga.net.

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Тогда перестановок так и не произошло, однако скандалы вокруг министерства свою роль сыграли: как сообщила 3 сентября газета The New York Times со ссылкой на чиновников в администрации украинского президента, критика, которая звучала в адрес ведомства со стороны гражданского общества и СМИ, стала одним из факторов, которые повлияли на решение. Также, пишет издание, в Киеве понимают, что на фоне затянувшегося конфликта стране нужно новое военное руководство; и не последний аспект — просьбы самого Резникова разрешить ему уйти.

О перестановках в министерстве 31 августа сообщил депутат Верховной рады от партии «Голос» (ее в 2015 году основал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук) Ярослав Железняк: по его информации, Резникова планируют определить послом в Великобританию. Как заявил украинскому изданию «Бабель» сам Резников, он «не в курсе» такого назначения. Место посла вакантно с июля, после того как Зеленский уволил с этого поста Вадима Пристайко, экс-главу МИДа, возглавившего посольство в 2020 году.

За несколько дней до отставки украинского министра свой пост покинул глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, с которым у Резникова были близкие рабочие контакты. Как рассказал журналистам Уоллес, незадолго до начала полномасштабных боевых действий на Украине, когда у Лондона с Киевом еще не было защищенной связи, они с Резниковым использовали особый код для разговоров о системах вооружений. «Я просто выбрал виски. Таким образом, [переносной противотанковый ракетный комплекс] NLAW был [напитком] Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon — [напитком] Islay. Я писал ему: «Для тебя есть виски» или «Виски уже в пути», — приводила слова министра британская газета The Times.

Ведомство Резникова было одним из ключевых, когда речь заходила о том, чтобы «лоббировать на Западе преодоление табу на поставки мощных вооружений» — от немецких танков до реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет британская The Guardian. Сам министр регулярно участвовал во встречах на площадке «Рамштайн» (формат, созданный 50 странами для оказания коллективной поддержки Украине в конфликте с Россией; был запущен в апреле 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии) — очередные переговоры в этом формате запланированы на середину сентября, и на них Украину уже, вероятно, будет представлять Рустем Умеров. «Считается, что Резников наладил прочные отношения с министрами обороны и военными чиновниками союзников», — отмечает газета. О том же пишет Politico: по ее оценке, участие в дискуссиях НАТО на протяжении последних 18 месяцев позволило Резникову установить тесные контакты с главами оборонных ведомств альянса — особенно с министром обороны США Ллойдом Остином, с которым украинский министр регулярно общался по телефону и встречался в рамках «Рамштайна».

По информации издания, планировалось, что в начале сентября Резников отправится в США на встречу с Остином в Пентагоне; за этим планировались переговоры с главами крупнейших американских оборонных компаний — о закупках и поставках нового оборудования.

Кто станет новым министром обороны

В тот же день, 4 сентября, заявление об увольнении с поста главы Фонда госимущества Украины в Раду подал Рустем Умеров.

Украинские эксперты обращают внимание на то, что на Украине и у зарубежных партнеров у Умерова хорошая репутация. «Он хорошо проявил себя во главе ФГИ, оставаясь на посту без скандалов и конфликтов. Именно он, судя по разным источникам информации, участвовал в ряде международных переговоров, в частности в поиске боеприпасов в незападных странах, — приводит украинское издание «Фокус» слова главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко. — Говорят, что он один из трех в руководстве государства, с кем напрямую может общаться президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган. Еще двое — президент и глава его офиса. Похоже, что в команде Зеленского Умеров неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира».

Рустем Умеров родился в 1982 году в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан). Этнический крымский татарин. Получил степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления в Киеве. С начала 2000-х работал в компании Lifecell (украинский оператор мобильной связи). В 2013 году был одним из основателей инвестиционной компании ASTEM, которая управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

С 2019 по 2022 год был депутатом Верховной рады от партии «Голос». В 2020 году Умеров вошел в группу по разработке «государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО. В апреле 2022 года вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией; по ходу конфликта был вовлечен в процессы, связанные с созданием зернового коридора и обменом пленными. С сентября 2022 года возглавлял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

Украинское издание «Страна.ua», анализируя накануне возможное назначение Умерова, отмечало, что в политических кругах глава ФГИ, как и Алексей Резников, считается человеком главы офиса президента Андрея Ермака. «Впрочем, сводить личность Умерова к одним лишь отношениям с Ермаком неправильно, — пишет издание. — Он имеет достаточно обширные международные связи, в том числе и в США (еще с тех времен, когда был помощником главы крымскотатарского меджлиса (признан в России экстремистской организацией и запрещен. — РБК) Мустафы Джемилева, сопровождая его в поездках за границу). Также он имеет очень тесные отношения с властями Турции».

Впрочем, свои возможности напрямую общаться с Эрдоганом Умеров «скромно отрицает, не забывая упомянуть важную роль Ермака», отмечает «Страна». И приводит его цитату, в которой Умеров отмечает важную роль крымскотатарского фактора в отношениях с Анкарой: «Крымские татары для турок — это некий «дружественный мост». Они обращают внимание на то, как власть относится к крымским татарам. С крымскими татарами они могут вести культурные, религиозные и другие подобные дела». Что до «каких-то государственных вещей», то они, по словам Умерова, «работают напрямую». «То есть в этом плане президенты очень хорошо общаются, у Андрея Борисовича [Ермака] хорошие отношения в Турции», — сказал он.

Арест Коломойского

Еще одним крупным политическим событием на Украине в эти дни стал арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского. 2 сентября Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест. Срок ареста — два месяца. Ранее Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По информации следствия, в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более $13 млн — эти средства он вывел за границу, используя подконтрольные ему банковские учреждения.

Осенью 2022 года у Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта». СМИ сообщали, что бизнесмена лишили украинского гражданства. 3 сентября был опубликован текст подозрения Игорю Коломойскому. В нем на первой странице сказано, что бизнесмен — гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины.

В 2021 году украинский Forbes поместил Коломойского на четвертое место в списке «100 богатейших украинцев» — его состояние оценивалось в $1,8 млрд. В 2022-м он в первую двадцатку уже не вошел. По информации издания, его состояние сократилось до $850 млн — это связано с принудительным изъятием у бизнесмена компании «Укрнафта» и принадлежавшей ему с партнерами «Укртатнафты», на которую в 2021 году приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.

По оценке The Washington Post, Киев, будучи сильно зависимым от западной помощи, стремится показать своим партнерам, что он «совершенно нетерпим к коррупции». В этом контексте, пишет издание, также произошел и арест Игоря Коломойского. Еще один источник давления, отмечает газета, — ожидания западных стран от украинского контрнаступления. Сам Резников в мае 2023 года в интервью той же WP говорил, что «большинство людей ждут чего-то грандиозного», однако он опасается, что реальный ход контрнаступления приведет их к «разочарованию».

В последние дни Вашингтон отмечает, что украинская кампания набирает скорость: как заявил 1 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, «за последние 72 часа мы отметили некоторый заметный прогресс украинских вооруженных сил на южном направлении наступления, выходящем из района Запорожья» (цитата по Reuters).

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Украина Владимир Зеленский Алексей Резников Рустем Умеров
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