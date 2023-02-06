Что помешало Зеленскому отправить министра обороны Резникова в отставку

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова, о которой в воскресенье сообщил глава фракции партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, пока откладывается. Почему — разбирался РБК

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Кто анонсировал отставку Резникова

О том, что министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост, вечером 5 февраля сообщил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Этого политика можно назвать глашатаем кадровых перестановок в украинском руководстве, начавшихся в 20-х числах января, — именно он анонсировал вторую волну отставок и обысков у украинской элиты, которые затем действительно состоялись.

«Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по «Рамштайну» (формат, созданный 50 странами для оказания коллективной поддержки Украине в конфликте с Россией; был запущен в апреле 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. — РБК) и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше», — написал Арахамия в своем телеграм-канале, заявив, что на замену Резникову придет начальник Главного управления разведки (ГУР) генерал-майор Кирилл Буданов. Этот шаг депутат объяснил тем, что «на данном этапе силовые ведомства должны возглавить не политики, а кадровые силовики».

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве, в 2007 году окончил Одесский институт Сухопутных войск и поступил на службу в спецназ ГУР Министерства обороны Украины. С 2014 года принимал участие в конфликте на востоке Украины. В 2020 году, в возрасте 34 лет, возглавил ГУР, в апреле 2022 года получил звание генерал-майора. Он был одним из тех на Украине, кто в феврале ожидал масштабной российской военной операции, утверждает The Washington Post. В интервью газете, опубликованном 31 января, Буданов вспоминал, как 23 февраля перевез жену к себе в офис, чтобы обезопасить на случай начала военных действий.

Арахамия оказался не первым, кто сообщил о возможной отставке Резникова, — депутат Рады от партии «Голос» (основанной солистом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком) Ярослав Железняк рано утром 5 февраля в своем телеграм-канале привел ту же схему кадровых перестановок в украинском кабинете.

В тот же день Алексей Резников провел пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов, на которой ответил на вопрос о своей предполагаемой отставке: такое решение, сказал он, может принять только один человек — президент Украины и ее верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. «А дальше я буду делать то, что мы согласуем. Мой опыт позволит мне не только обеспечивать войско, но и наказать высшее военно-политическое руководство РФ», — добавил министр, отметив, что с увольнением он не смирился бы (цитата по журналу «Фокус»). Чуть позже, комментируя предположения о том, что его могут назначить в Минстратпром, Резников сказал, что об этом он слышит впервые — с президентом на этот счет у него ни одного разговора не было; но если бы такое предложение все же поступило, заявил министр телеканалу «Факты ICTV», он бы отказался.

56-летний Резников, юрист по образованию, возглавляет украинское военное ведомство с ноября 2021 года. До этого на протяжении полутора лет он занимал пост вице-премьера, отвечавшего за реинтеграцию временно оккупированных территорий, к которым Украина относила Крым, ДНР и ЛНР до их присоединения к России, а еще раньше представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы.

Связана ли отставка с коррупционным скандалом

Разговоры о возможной отставке Резникова начались на фоне скандала вокруг закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. 21 января издание «Зеркало недели» опубликовало копии соглашений об организации питания воинских частей в шести областях Украины. Согласно выводу журналистов, Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве, — к примеру, в то время как в магазине куриные яйца стоят в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они были по цене 17 грн (31,7 руб.).

В военном ведомстве в ответ заявили, что СМИ распространяют сведения «с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение», и сообщили, что ведомство готовит материалы для Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы та расследовала случаи «распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период». Сам Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но расследование также назвал «информационной атакой под надуманным предлогом».

Как бы то ни было, скандал стоил должности его заместителю Вячеславу Шаповалову, отвечавшему за тыловое обеспечение: 24 января тот подал в отставку, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве прошение Шаповалова назвали «достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрацией того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».

На пресс-конференции 5 февраля Резников сообщил, что в Министерстве обороны продолжается внутренний аудит всех закупок, и пообещал, что его завершат в течение текущей недели. При этом, по словам министра, ни об одном вручении подозрения (то есть предъявлении уголовного обвинения) сотрудникам, которые подписывали договоры с поставщиками, ему неизвестно.

Почему Резников остается министром

Утром 6 февраля стало известно, что Резников останется во главе Минобороны еще какое-то время. «Кадровые изменения в сфере обороны на этой неделе не произойдут», — сообщил тот же Давид Арахамия. Депутат Железняк написал: «Ну вот. Прочли наконец-то все закон о назначении на должность министра обороны гражданского лица». Речь идет о том, что в украинском законе о национальной безопасности содержится положение о том, что президент назначает главу ведомства исключительно из числа гражданских лиц. Согласно Конституции страны, кандидатуру министра обороны вносит президент, для назначения или увольнения его необходимо большинство голосов в парламенте.

Украинское издание LIGA.net, ссылаясь на неназванных руководителей фракции партии «Слуга народа», утверждает, что военнослужащий в кресле министра — желание Зеленского. В этой ситуации надо «либо снимать погоны [с Буданова], либо менять закон, а как менять закон — непонятно, ведь гражданский контроль — это требование НАТО», — говорит один из собеседников издания.

Еще одна причина, согласно украинским СМИ, — очередное заседание формата «Рамштайн», которое должно пройти 14 февраля. Украинские СМИ полагают, что после этой встречи западные союзники могут решить передать Киеву истребители F-16 и ракетные системы большого радиуса действия. В украинском руководстве считают, что «было бы неплохо, если бы Резников закончил это».

«Я пока не видел заявления министра Резникова на отставку. Кроме того, насколько я понимаю, в условиях войны, когда Рада увольняет фигуру такого уровня, глава Минобороны должен выступить перед депутатами с отчетом. А какой отчет, если он о своей отставке только что прочел в новостях», — заявил изданию «Страна» депутат Рады Дмитрий Разумков, в прошлом ее спикер. Как написала в своем Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, депутаты «оценивают риски для системы перед «Рамштайном» и с учетом возможного наступления».

Собеседники «Страны» в президентской партии и офисе президента отмечают, что разговоры об отставке министра активизировались на фоне крупнейшего с начала боевых действий внутриполитического конфликта в стране — между Давидом Арахамией и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. «Резников — это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов — вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому отставка Резникова — это очень болезненный удар по Ермаку», — приводит издание слова источника в Раде. По его словам, Ермак «не хочет сдавать своего человека», но непонятно, удастся ли ему «отстоять Резникова». «Решение фракции о его увольнении уже озвучено. И понятно, что Арахамия его уже у Зеленского утвердил. Но попытки сорвать голосование будут. И это первый такой масштабный конфликт внутри власти с начала войны, который может серьезно ударить по управляемости парламента со стороны Банковой (офиса президента. — РБК)», — резюмировал собеседник издания.