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Кремль посчитал смену главы Минобороны внутренним делом Украины

Песков: отставка Резникова с поста министра обороны — внутреннее дело Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины — это внутреннее дело страны, новые назначения вряд ли могут повлиять на суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Это, собственно, внутреннее дело Украины... Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», — ответил Песков на просьбу прокомментировать смену главы украинского Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить главу Минобороны вечером 3 сентября. Он объяснил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

На должность главы Минобороны Зеленский предложил руководителя Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустема Умерова. «Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — сказал украинский президент.

Спустя сутки Резников подал в Верховную раду заявление об отставке «во исполнение решения президента», которое рассмотрят на ближайшем заседании. На должности министра обороны он пробыл год и десять месяцев, с 4 ноября 2021-го. В тот же день в отставку с поста главы ФГИ Украины подал Умеров.

Умеров в 2019–2022 годах был депутатом от партии «Голос». В апреле прошлого года он вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией, он также участвовал в процессах, связанных с созданием зернового коридора и обменом пленными. Фонд государственного имущества он возглавлял с сентября 2022 года.

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По словам народного депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, Резников после отставки может стать послом в Великобритании. Комментируя это утверждение, Резников заявил, что «не в курсе» такого предложения.

Теги
Дмитрий Песков Алексей Резников Рустем Умеров Минобороны Украины
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