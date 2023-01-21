В Киеве пообещали «резонансные выводы» после проверки военных из-за яиц

Журналисты издания ZN.ua сообщили, что ведомство закупает некоторые продукты для военнослужащих, в том числе яйца, картофель и куриное бедро, по завышенным в два-три раза ценам по сравнению с супермаркетами в Киеве

Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку в отношении Минобороны после сообщений о закупке продуктов питания для военнослужащих в несколько раз дороже, чем в магазинах Киева. Об этом написала в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«По поводу закупок в Министерстве обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается <...>. Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны и по результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов», — сообщила депутат от фракции «Слуга народа».

21 января журналист издания ZN.ua Юрий Николов сообщил, что военное ведомство закупает некоторые продукты для военнослужащих по завышенным в два-три раза ценам по сравнению с киевскими супермаркетами. Журналист ссылается на оказавшийся у него контракт министерства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Он был заключен 23 декабря 2022 года, его стоимость — 13,16 млрд грн ($358,2 млн).

Например, Минобороны покупает яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в Киеве сейчас составляет около 7 грн за штуку, картофель — по 22 грн за килограмм (в магазине — 8-9 грн), куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн), утверждается в статье. Для сравнения: в 2021 году, до начала военных действий на Украине, Минобороны закупало для воинских частей в тех же областях яйца по 3,6–3,9 грн за штуку, картофель — по 10,56 грн за килограмм, а куриное бедро — по 67 грн за килограмм.

Нынешний контракт Минобороны, по данным Николова, заключило с ООО «Актив компани», фирма зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у нее свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций. В 2019 году Нацполиция расследовала уголовное дело, по которому проходила компания, оно было связано с тендером на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, говорится в статье.

За месяц до заключения контракта учредителем и директором «Актив компании» стал Валерий Мелеш, ранее руководивший предприятием Минобороны «Белоцерковский военный торг», сообщил журналист.