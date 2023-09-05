Рада согласилась уволить с прошлого поста кандидата в министры обороны

Рада отправила в отставку с нынешнего поста кандидата в министры обороны Умерова

Назначить Рустема Умерова новым министром обороны Украины ранее предложил президент Владимир Зеленский. Теперь Рада отправила Умерова в отставку с предыдущего поста, а завтра депутаты проголосуют по вопросу о его назначении

Рустем Умеров (Фото: rustemumerov.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Парламент Украины поддержал увольнение с должности председателя Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале. По его словам, за его отставку с нынешнего поста проголосовали 302 депутата. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил назначить Умерова новым министром обороны страны.

«Ждем сегодня, что президент внесет предложение назначить его министром обороны Украины, а завтра — голосование», — сообщил Железняк.

До этого Рада поддержала предложение Зеленского отправить в отставку с поста главы министерства обороны Алексея Резникова.

Кто сменит Умерова на посту главы Фонда госимущества, пока не известно, сообщил Железняк.

Согласно Конституции Украины кандидатуру министра обороны вносит президент, для его назначения или увольнения необходимо большинство голосов в парламенте (в Верховной раде 450 мест).

Умеров родился в семье депортированных крымских татар в 1982 году в Самарканде (Узбекская ССР). После репатриации он окончил крымскую гимназию, получив стипендию по американской программе «обмена будущих лидеров» (FLEX). Диплом бакалавра по специальности «экономика» и магистра по специальности «финансы» получил в Национальной академии управления (Украина).

В начале 2000-х вел юридическую практику, в 2013 году вместе с братом основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation. В 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии «Голос».

Фондом государственного имущества Украины Умеров руководил с 2022 года. Эта организация реализует госполитику в сферах приватизации, аренды, использовании и отчуждении государственного имущества, управлении объектами государственной собственности. Он также был советником Мустафы Джемилева — главы Меджлиса крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен), и входил в делегацию Украины по переговорам с Россией весной 2022 года.

Резников после отставки, вероятно, займет должность посла Украины в Великобритании — об этом писала «Украинская правда» со ссылкой на источники и говорил ранее Железняк. Сам Резников при этом говорил, что не в курсе потенциального назначения.