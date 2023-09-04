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Военная операция на Украине ,  
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NYT назвала причины отставки министра обороны Украины Резникова

NYT: отставка Резникова связана с затянувшимся конфликтом с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Затянувшийся конфликт с Россией, скандалы с контрактами и личное желание министра обороны Украины Резникова стали причинами его отставки, пишет The New York Times
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова объясняется несколькими факторами, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников из администрации украинского президента.

Власти Украины понимают, что Киеву необходимо новое военное руководство из-за затянувшегося конфликта. Помимо этого, гражданское общество и СМИ критиковали министра за скандалы с контрактами. Немаловажным фактором стали просьбы самого Резникова об уходе в отставку, отмечает газета. О том, что Резников должен покинуть свой пост, накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Возглавить ведомство, по его мнению, должен председатель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

Несмотря на то, что Умеров является членом оппозиционной политической партии «Голос», с начала спецоперации он взял на себя несколько важнейших функций, в том числе был главным украинским переговорщиком по зерновой сделке и переговорщиком по обмену пленными, пишет NYT.

В 2023 году Минобороны Украины столкнулось с рядом обвинений в нарушениях при заключении военных контрактов и в коррупции. По данным издания, вооружения на сумму $986 млн не было поставлено к срокам, указанным в контрактах. Некоторые поставки задерживаются на месяцы, отмечает NYT.

Украинское издание «Главком» взяло интервью у главы аудиторского ведомства Аллы Басалаевой, которая рассказала об огромных переплатах Минобороны за основные товары для армии, в том числе за яйца для питания военнослужащих. Минобороны Украины 3 сентября подало иск о защите деловой репутации с требованием «опровергнуть недостоверную информацию о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку» против Госаудитслужбы.

Помимо этого, критики военной помощи США Украине в американском правительстве ссылались на взяточничество в Киеве в качестве аргумента для ограничения поставок, пишет NYT. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, по данным газеты, на прошлой неделе встретился с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия по искоренению коррупции военного времени.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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