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Эрдоган не увидел на горизонте перспективы мира на Украине

Реджеп Эрдоган: перспектива мира на Украине на горизонте не просматривается
Сюжет
Военная операция на Украине
Турция будет продолжать оказывать посреднические усилие в вопросе обмена пленными, заверил Эрдоган. О том, что перспектив для мирных переговоров на Украине нет, говорили и в Кремле
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит Milliyet.

«Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, все еще продолжается», — отметил турецкий лидер.

Тем не менее Эрдоган выразил надежду, что боевые действия на Украине завершатся «справедливым и прочным миром на основе международного права». Анкара продолжит оказывать посреднические усилия в вопросах обмена пленными, а также готова содействовать, если этого попросят стороны конфликта.

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом 4 сентября заявил, что достигнутые при посредничестве Турции проекты мирных договоренностей Украина «отправила на свалку» (речь идет о документах, согласованных в Стамбуле 29 марта 2022 года). «К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем», — сказал президент России. Путин добавил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических инициатив, в том числе исходивших от Китая, Африки, Турции. Говоря о зерновой сделке, участие в которой Россия приостановила 18 июля, объяснив это невыполнением ее условий, российский президент заявил, что Москва вернется в соглашение в случае выполнения ее требований.

Эрдоган, в свою очередь, сказал, что Украине «необходимо смягчить свой подход, особенно в настоящее время», в том, «что касается совместных шагов Украины и России». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя его слова, заявил, что Киев не будет соглашаться на уступки в пользу России для продления зерновой сделки и «будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию».

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Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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