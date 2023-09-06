Госдеп рассказал о целях визита Блинкена в Киев

ABC: Блинкен обсудит в Киеве потребности Украины в безопасности и энергетике

Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит в Киеве потребности Украины в области энергетики, безопасности и гуманитарной помощи, приводит ABC заявление Госдепартамента.

«Блинкен прибыл сегодня на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками и продемонстрировать непоколебимую приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины», — сообщил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Ожидается, что в ходе визита Блинкен объявит о «новом финансировании Украины со стороны США на сумму более $1 млрд», сообщил телеканалу другой высокопоставленный представитель Госдепа.

Чиновник пояснил, что пакет был разработан для поддержки Украины в ее усилиях по прорыву «действительно беспощадных линий обороны», созданных российскими войсками, добавив при этом, что противовоздушная оборона также «по-прежнему остается высоким приоритетом».

Делегация во главе с госсекретарем покинула Вашингтон вечером 4 сентября, приземлилась в Польше 5 сентября, а затем проделала ночной путь на поезде, после чего утром 6 сентября прибыла в Киев.

Предыдущий визит Блинкена в столицу Украины состоялся в сентябре прошлого года. Его текущая поездка проходит на фоне подготовки визита в США президента Украины Владимира Зеленского. 19 сентября тот выступит на Генассамблее ООН.