Власти Энергодара сообщили об отключении энергоснабжения после обстрела

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Аналитики назвали возраст наиболее активных ипотечных заемщиков Недвижимость, 14:42
Как выстоять в кризис — советы по управлению деньгами компании Pro, 14:42
Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран на рынок акций Инвестиции, 14:31
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 14:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:23
Баскетболистку сборной России дисквалифицировали за кокаин Спорт, 14:19
ФСБ задержала желавшего вступить в «Правый сектор» москвича Политика, 14:19
Huawei выпустила первый смартфон с поддержкой спутниковой связи Life, 14:17
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Германия спустя 50 лет извинилась за теракт на Олимпиаде в Мюнхене Спорт, 14:14
В Запорожской ВГА сообщили об утечке мазута на АЭС после обстрела Политика, 14:11
Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Pro, 14:08
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 14:07
Винер предложила не слушать «предателей» после интервью Касаткиной Спорт, 14:04
«Без преимуществ». Каковы шансы Хачанова выйти в полуфинал US Open Спорт, 14:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Энергодара сообщили об отключении энергоснабжения после обстрела

Местные власти заявили об обстреле со стороны Украины районов города, при котором была повреждена линия электропередачи. Из-за этого Энергодар остался без электричества *
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В созданной на контролируемой Россией территории военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Как написал в Telegram член ВГА Владимир Рогов, огонь по городу и окраинам вели украинские военные.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен. Информация о пострадавших уточняется», — написал Рогов.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Позже он уточнил, что власти насчитали семь прилетов снарядов, все они разорвались в районе учебно-тренировочного центра. Рогов не пояснил, какой организации принадлежал центр.

На АЭС мощность шестого энергоблока после взрывов была снижена до 150 МВт. «Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», — добавил Рогов.

Спустя примерно 40 минут после заявления Рогова агентство ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента сообщило о восстановлении энергоснабжения в городе.

Ранее, 4 сентября, сообщалось об отключении электричества из-за повреждения электросетей в соседней с Запорожской Херсонской области, в том числе и в столице региона. Журналисты также отметили, что были проблемы с мобильной связью. В тот же день массовые отключения произошли в Мелитополе и южных районах Запорожской области, которые находятся в подконтрольной России части региона. Энергоснабжение было восстановлено через несколько часов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Tyrone Siu / Reuters Как выстоять в кризис — советы по управлению деньгами компании
Инструкции
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как не стоит говорить с сотрудником о его ошибке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи

В ВГА Запорожской области часто сообщают об ударах со стороны Украины, в том числе с помощью беспилотников. Накануне, 5 сентября, удару подвергся гуманитарный штаб движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре: два дрона-камикадзе с зарядами атаковали штаб в момент, когда в нем велся прием граждан. Никто не пострадал.

1 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил о высадке украинского десанта в районе города. Для нейтрализации десанта была задействована авиация.

Запорожская ВГА сообщила об ударе по гуманитарному штабу в Энергодаре
Политика
Фото:Владимир Рогов / Telegram

С 1 сентября на Запорожской АЭС работала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте оценивала физический ущерб, нанесенный станции при обстрелах, определяла функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и защиты, оценивала условия труда персонала, а также текущие возможности аварийного реагирования станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посетил АЭС в составе группы экспертов, заявил, что агентство опубликует отчет о состоянии Запорожской АЭС 6 сентября.

Из Херсонской области сообщения об отключении энергоснабжения в последние две недели также поступали часто. Перебои наблюдались в том числе 25, 29 и 30 августа.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Запорожская АЭС Энергодар обстрел ЛЭП повреждения Украина спецоперация электроснабжение
Материалы по теме
МАГАТЭ назвало дату публикации отчета о ситуации на Запорожской АЭС
Политика
Запорожская ВГА сообщила о возобновлении электроснабжения в Мелитополе
Общество
Запорожская ВГА сообщила об ударе по гуманитарному штабу в Энергодаре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter