Власти Энергодара сообщили об отключении энергоснабжения после обстрела

Местные власти заявили об обстреле со стороны Украины районов города, при котором была повреждена линия электропередачи. Из-за этого Энергодар остался без электричества *

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В созданной на контролируемой Россией территории военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Как написал в Telegram член ВГА Владимир Рогов, огонь по городу и окраинам вели украинские военные.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен. Информация о пострадавших уточняется», — написал Рогов.

Позже он уточнил, что власти насчитали семь прилетов снарядов, все они разорвались в районе учебно-тренировочного центра. Рогов не пояснил, какой организации принадлежал центр.

На АЭС мощность шестого энергоблока после взрывов была снижена до 150 МВт. «Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», — добавил Рогов.

Спустя примерно 40 минут после заявления Рогова агентство ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента сообщило о восстановлении энергоснабжения в городе.

Ранее, 4 сентября, сообщалось об отключении электричества из-за повреждения электросетей в соседней с Запорожской Херсонской области, в том числе и в столице региона. Журналисты также отметили, что были проблемы с мобильной связью. В тот же день массовые отключения произошли в Мелитополе и южных районах Запорожской области, которые находятся в подконтрольной России части региона. Энергоснабжение было восстановлено через несколько часов.

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В ВГА Запорожской области часто сообщают об ударах со стороны Украины, в том числе с помощью беспилотников. Накануне, 5 сентября, удару подвергся гуманитарный штаб движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре: два дрона-камикадзе с зарядами атаковали штаб в момент, когда в нем велся прием граждан. Никто не пострадал.

1 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил о высадке украинского десанта в районе города. Для нейтрализации десанта была задействована авиация.

С 1 сентября на Запорожской АЭС работала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте оценивала физический ущерб, нанесенный станции при обстрелах, определяла функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и защиты, оценивала условия труда персонала, а также текущие возможности аварийного реагирования станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посетил АЭС в составе группы экспертов, заявил, что агентство опубликует отчет о состоянии Запорожской АЭС 6 сентября.

Из Херсонской области сообщения об отключении энергоснабжения в последние две недели также поступали часто. Перебои наблюдались в том числе 25, 29 и 30 августа.