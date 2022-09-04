Запорожская ВГА сообщила о возобновлении электроснабжения в Мелитополе

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В Мелитополе возобновилась подача электричества, в других районах Запорожской области идут работы по восстановлению подачи электроэнергии, сообщил в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Энергоснабжение скоро будет восстановлено. В настоящее время ведутся работы по его восстановлению. <...> В Мелитополе возобновлена подача электроэнергии», — написал он.

О массовом блэкауте в регионе Рогов сообщил около двух часов назад, примерно в 18:00. По его данным, отключение света коснулось Мелитополя, Мелитопольского, Акимовского, Приморского, Бердянского, Куйбышевского и Пологовского районов на юге Запорожской области. При этом в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, и близлежащих населенных пунктах электричество было.





Рогов указал, что также поступала информация о проблемах с электроснабжением в соседней Херсонской области. Корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» сообщали об этом. По их информации, электричества не было в самом Херсоне и некоторых районах области.

Херсонская ВГА в Telegram сообщила, что электроснабжение в регионе также восстановили, кроме того, были решены проблемы с подачей воды.

За последние две недели из Херсонской области часто поступали сообщения о перебоях с электричеством, в частности проблемы наблюдались 25, 29 и 30 августа.