Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, оставив там двух представителей

Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию 1 сентября. Часть делегации уехала в тот же день, еще шесть остались. Глава агентства Рафаэль Гросси говорил, что двое из них будут присутствовать на ЗАЭС на постоянной основе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехали с территории Запорожской АЭС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Эксперт, сопровождавший делегацию, подтвердил ТАСС отъезд группы, однако, по его словам, два представителя делегации остались на станции на постоянной основе. Ранее о планах установить постоянное присутствие на территории ЗАЭС сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посетил станцию в составе делегации 1 сентября.

Миссия прибыла на станцию для контроля ситуации после обстрелов, которые участились в июле—августе. По словам Гросси, эксперты зафиксировали, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась, это происходило несколько раз». Специалисты лично видели следы обстрелов, указал он.



Глава МАГАТЭ добавил, что подробный доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС планируется опубликовать на следующей после визита неделе. Он отметил, что на станции оставили шесть представителей миссии, четверо из которых должны были затем уехать. Ранее запорожские власти говорили, что их отъезд запланирован на 6 сентября.

В день визита миссии на станцию Минобороны России сообщило о попытке захвата АЭС украинским десантом. По данным ведомства, две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища, на котором находится электростанция, для ее захвата. Российские силы «приняли меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», указывало министерство.

Вечером 2 сентября ВСУ предприняли еще одну попытку десантирования, число военных в составе группы составило свыше 250 человек, по данным российского Минобороны. Ведомство заявило, что повторную попытку захвата станции российская армия также сорвала.

Несмотря на присутствие МАГАТЭ на АЭС, удары по станции и городу Энергодару, в котором она находится, по данным местных властей, продолжаются. Рогов в Telegram-канале написал, что из-за артобстрелов 4 сентября «в районе Энергодара произошло повреждение высоковольтных линий 330 кВ». Из-за этого без электричества остались Мелитополь и населенные пункты шести районов Запорожской области, подконтрольных России.