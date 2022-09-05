Запорожская ВГА сообщила об ударе по гуманитарному штабу в Энергодаре

Гуманитарный штаб движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре подвергся обстрелу со стороны Украины, заявил лидер движения и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.

По данным Рогова, удар наносили два дрона-камикадзе со взрывным зарядом. Их направили к жилому дому на улице Центральная.

«В штабе возглавляемого мною движения «Мы вместе с Россией», который расположен на первом этаже здания, в момент нанесения атаки проводился прием граждан. Во время взрыва в помещении находились работники гуманитарной миссии и жители Энергодара, нуждающиеся в помощи», — сообщил Рогов. Он отметил, что число пострадавших уточняется.

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