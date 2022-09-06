МАГАТЭ назвало дату публикации отчета о ситуации на Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опубликует отчет о ситуации на Запорожской АЭС во вторник 6 сентября, следует из заявления Гросси на сайте агентства.
«Гросси во вторник опубликует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии на ЗАЭС, а позже в тот же день проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии на АЭС», — говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ на местах оценивали физический ущерб на ЗАЭС, определяли функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и защиты, оценивали условия труда персонала, а также текущие возможности аварийного реагирования станции, среди других важных виды деятельности. За последние несколько дней инспекторы по гарантиям также провели срочные мероприятия по гарантиям на площадке.
Группа экспертов МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась в Энергодар, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию на фоне сообщений об обстрелах самой станции и ее территории. Миссия МАГАТЭ прибыла туда 1 сентября.
В тот же день на пресс-конференции после возвращения в Вену Гросси сообщил, что физическая целостность АЭС несколько раз нарушалась, он лично и команда экспертов МАГАТЭ видели на здании станции следы обстрелов и дыры от них.
После этого на станции оставили шесть представителей миссии, четверо из них 5 сентября уехали. Таким образом, на АЭС остались двое представителей агентства, по словам Гросси, они будут присутствовать там постоянно.
После визита миссии МАГАТЭ станция вновь подверглась обстрелам. 5 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что один из энергоблоков АЭС работает на 80% после обстрела.
Российские военные взяли ЗАЭС под контроль в конце февраля, однако формально крупнейшая в Европе атомная электростанция до сих пор находится в ведении украинского «Энергоатома».