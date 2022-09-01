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Глава ВГА Энергодара сообщил о высадке группы украинского десанта

Глава ВГА Энергодара сообщил о высадке группы украинского десанта перед визитом МАГАТЭ
По данным властей, украинские десантники обездвижены, российские разведчики выяснили их местонахождение. Накануне в Энергодар направилась миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС
Александр Волга
Александр Волга (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Группа украинского десанта высадилась в районе Энергодара, который расположен на подконтрольной России территории Запорожской области, сообщил «Интерфаксу» глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Произошла высадка украинского десанта, они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке. Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение», — сказал Волга.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия осведомлена о «возросшей военной активности в этом районе», но настаивает на своем плане посетить Запорожскую АЭС и встретиться с его сотрудниками, передает Reuters.

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Миссия МАГАТЭ решила посетить Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре, на фоне неоднократных обвинений российской и украинской сторон в обстрелах станции. Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о получении гарантий безопасности для экспертов организации от Москвы и Киева. Российская сторона пообещала обеспечить безопасность миссии при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Визит должен продлиться несколько дней. Специалисты должны помочь обеспечить безопасность АЭС, оценить ущерб и определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности. Гросси говорил, что первоначальной задачей экспертов будет общение с украинскими специалистам, которые обслуживают станцию. Кроме того, он сообщил, что планирует организовать постоянную миссию МАГАТЭ на АЭС.

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30 августа группа МАГАТЭ прибыла в Киев. На следующий день пророссийские власти Запорожской области сообщили, что миссия МАГАТЭ находится в очереди на линии соприкосновения для перехода на подконтрольную российским военным территорию. Через пару часов стало известно, что группа экспертов прибыла в город Запорожье.

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Теги
Татьяна Стекольникова
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