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Власти сообщили об отключении электроэнергии на юге Запорожской области

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Мелитополе и южных районах Запорожской области, которые находится на подконтрольной России части региона, отключилось электричество, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе массовое отключение электричества», — написал он.

Позднее Рогов уточнил, что проблемы с электроснабжением есть еще в шести районах Запорожской области: Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском.

«В Энергодаре (там находится Запорожская АЭС. — РБК) и Днепрорудном (находится рядом с Энергодаром. — РБК) электроснабжение сохраняется. Причины нарушения электроснабжения выясняются», — сообщил член ВГА.

Ранее 4 сентября корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» сообщали об отключении электричества в нескольких районах соседней Херсонской области, в том числе и в столице региона, из-за повреждения электросетей. Журналисты также отметили, что были проблемы с мобильной связью.

Жители Херсонской области вновь остались без электричества
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Фото:Иван Родионов / РИА Новости

В последнее время на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей участились случаи отключения электроэнергии. Например, в Херсонской области за последнюю неделю августа власти трижды сообщали о перебоях. Кроме электричества, были проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

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