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Жители Херсонской области вновь остались без электричества

Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Херсонской области идут работы по переподключению отремонтированных электросетей к общей системе подачи электроэнергии, процедура займет не более двух-трех часов, заявили в «Херсоноблэнерго». Эта компания создана под контролем пророссийских властей региона с идентичным украинскому предприятию названием.

«Просим жителей Херсона и области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие: подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области», — говорится в сообщении организации.

Также жителей предупредили о возможном скачке напряжения при подключении, в связи с чем рекомендовано отключить все приборы от сети.

В херсонской ВГА заявили, что региону «ничего не угрожает»
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

25 августа пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей сообщили об отключении электричества в некоторых населенных пунктах региона. Частично отсутствовали водоснабжение и мобильная связь. Тогда больницы Херсонской области перевели на электрогенераторы и приостановили оказание плановой помощи.

На следующий день украинский «Херсоноблэнерго» сообщил в Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta) о значительных повреждениях энергетического оборудования на территории Нововоронцовской и Кочубеевской общин. Предприятие проводило ремонтные работы.

29 августа созданный ВГА «Херсоноблэнерго» сообщил, что из-за аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. В связи с этим также отключились насосные станции, поэтому в регионе не было и водоснабжения.

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Позднее власти Новой Каховки заявили об отключении в городе электричества и водоснабжения в связи с ударами ВСУ. По словам главы военно-гражданской администрации Владимира Леонтьева, они были нанесены как по центру Новой Каховки, так и в районе Каховской ГЭС, после чего начались пожары.

Теги
Херсонская область отключение электроэнергии
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