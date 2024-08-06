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Times сообщил о подготовке ГУР атаки на «Вагнер» в Мали с прошлого года

Times: глава ГУР Буданов планировал атаку на «Вагнер» в Мали с прошлого года
Глава ГУР Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с прошлого года, согласно документам американских спецслужб, пишет Times. Власти Мали разорвали отношения с Украиной из-за поддержки Киевом повстанцев
Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с прошлого года в рамках борьбы с деятельностью ЧВК за рубежом, сообщает The Times со ссылкой на слитые документы Агентства нацбезопасности США.

Как отмечает газета, сообщалось об участии украинских военных в боях против вагнеровцев в Судане в 2023 году. The Wall Street Journal писала, что фактический глава Судана, председатель созданного в 2021 году Переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому летом 2023 года для помощи в борьбе с повстанческим движением. По информации WSJ, повстанцев тогда поддерживали бойцы ЧВК «Вагнер». Власти Судана опровергали присутствие ЧВК в стране.

Буданов тогда отказался комментировать WSJ деятельность украинских военных в Судане, но сказал: «У них [у России] есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там».

Утечка секретных документов с информацией разведки США об украинском конфликте впервые была обнаружена в конце марта 2023 года, файлы были размещены на геймерских сайтах, в частности в Discord, еще в начале месяца. Документы продолжают попадать в крупные СМИ.

В разглашении информации обвинили 21-летнего военнослужащего Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейру, который работал компьютерным техником на базе ВВС в Кейп-Коде. Он сначала не признал вину, но затем изменил показания.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а также взяли нескольких в плен. В ЧВК подтвердили потери среди бойцов группы и Вооруженных сил Мали, отметив, что им противостояли около тысячи боевиков, бои продолжались с 22 по 27 июля. По данным CSP, в ходе боев погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.

Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что туареги получили «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против ЧВК от украинской стороны. Он подчеркнул, что действия Украины находятся «в рамках международного права». Le Monde писала, что Киев занимается обучением повстанцев использованию дронов, некоторые участники движения ездили на Украину.

Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной, заявив, что действия Киева нарушают суверенитет страны и являются поддержкой международного терроризма.

Киев отверг обвинения малийского правительства в поддержке терроризма. В украинском МИДе подчеркнули, что придерживаются норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран. Решение разорвать отношения Украина назвала «поспешным и недальновидным».

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

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Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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