Что грозит подозреваемому в утечке секретных документов США

В США предъявлены обвинения подозреваемому в утечке конфиденциальных данных Пентагона. Это 21-летний Джек Тейшейра, который хотел обучить своих последователей-геймеров противостоять пропаганде в связи с украинским конфликтом

Арест Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс, США), 13 апреля 2023 г. (Фото: WCVB-TV / ABC / Reuters)

Кто стоял за утечкой секретных документов США

В пятницу в окружном суде Бостона были предъявлены обвинения 21-летнему военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре. Обвинен он был по двум статьям закона о шпионаже — о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов.

Предполагаемый виновник одной из крупнейших в истории утечек секретных данных был задержан 13 апреля в доме его родителей в городке Дайтон, штат Массачусетс.

Утечка секретных документов с информацией разведки об украинском конфликте впервые была обнаружена в конце марта, файлы были размещены на геймерских сайтах еще в начале месяца. Следующая партия документов, которая раскрывала факты американского шпионажа за официальными лицами Израиля, Южной Кореи и Украины, была найдена в начале апреля. Секретные документы до сих пор продолжают попадать в мировые СМИ, их количество может исчисляться сотнями.

Подлинность части документов остается под вопросом: предполагается, что в первой партии были изменены данные о потерях России и Украины в ходе конфликта; правительства Израиля и Южной Кореи официально опровергали содержание документов. СМИ, в распоряжении которых оказались файлы, не смогли подтвердить их подлинность. Несмотря на это, Минюст США в начале апреля начал расследование утечки. Она считается крупнейшей с 2013 года, когда бывший агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден раскрыл тысячи документов, дающих представление о слежке США по всему миру.

По данным CNN, после утечки под подозрение попали тысячи людей, но агентам ФБР удалось довольно быстро сузить круг потенциальных нарушителей. Наблюдение за военнослужащим Нацгвардии началось за пару дней до его задержания. Несколько официальных лиц США сообщили телеканалу о подозрениях, что Тейшейра мог быть лидером группы, с которой делился документами. Ее участников также устанавливают.

The Washington Post сообщила, что Тейшейра выкладывал секретные документы в чате Thug Shaker Central на геймерской площадке Discord, в которой помимо него состояли порядка 20–30 человек, объединенных любовью к оружию и видеоиграм. У Тейшейры было два ника: «jackthedripper» и «excalibureffect». Газете удалось поговорить на условиях анонимности c несколькими его друзьями. Один из них рассказал, что молодой человек был скорее «наставником, чем лидером» группы и начал выкладывать в чате секретные документы еще в феврале 2022 года после начала Россией спецоперации на Украине, которую он считал «удручающей», так как считал, что у стран больше общего, чем разъединяющего. Тейшейра делился информацией для того, чтобы «обучить людей, которых он считал своими друзьями и которым можно доверять», быть свободными от пропаганды. Участники чата договорились никогда и ни с кем не делиться полученной информацией, так как это может нанести вред интересам США. Тем не менее один участник нарушил договоренность и разместил файлы на стороннем ресурсе.

Тейшейру собеседники The Washington Post называли патриотом своей страны, который был обеспокоен ее будущим. Также молодого человека охарактеризовали как католика и любителя оружия. Он вырос в семье военных. Его отчим Томас Дюфо ушел в отставку в 2019 году после 34 лет службы в должности старшего сержанта второго разведывательного крыла военно-воздушных сил Нацгвардии в штате Массачусетс. Там же с 2019 года служил и сам Тейшейра. Мать Тейшейры всю жизнь проработала в различных неправительственных организациях, помогающих ветеранам войны.

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Чем может закончиться дело Тейшейры

По предъявленным обвинениям Тейшейре грозит до 15 лет тюремного заключения, пишет The Washington Post. Tne Economist напоминает, что до 2013 года в США было возбуждено не более дюжины уголовных дел, связанных с утечкой секретных данных. Судьба Тейшейры, по мнению издания, будет зависеть от ущерба, который его действия причинили стране. Так, относительно небольшой срок получила 25-летняя Реалити Ли Виннер, которую Минюст США обвинил в утечке секретного доклада Агентства национальной безопасности о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Она, в отличие от Тейшейры, поделилась информацией со СМИ.

Сноуден, который остается рекордсменом по числу разглашенных документов, был обвинен по трем статьям закона о шпионаже и в случае задержания мог быть осужден на 30 лет лишения свободы. Дэниел Эллсберг, аналитик и сотрудник исследовательской корпорации RAND, который в 1971 году передал The New York Times более 700 страниц из секретного доклада о вьетнамской войне, мог получить до 115 лет тюремного срока, но был оправдан из-за того, что методы следствия были признаны неправомерными.

Тем временем The New York Times отмечает, что случай Тейшейры обнажил проблемы с тем, как устроен механизм доступа к секретной информации, который позволяет знакомиться с документами тысячам людей, включая военных чиновников стран НАТО, сотрудников уровня Тейшейры или же работников аналитических центров, которые также могут иметь доступ к определенным файлам. Газета напоминает, что уже после дела Сноудена в 2013 году были приняты меры по обеспечению дополнительной безопасности документов с грифом SCIF (файлы, хранящиеся в специальных закрытых зонах для обработки информации, куда запрещено проносить любые носители, средства связи и фото- и видеотехнику). Тогда было решено сузить круг лиц, которые имели к ним доступ. Случай Тейшейры показал, что этих мер было недостаточно.