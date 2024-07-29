В ЧВК «Вагнер» рассказали о пятидневном бое с тысячей исламистов в Мали

ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель бойцов во время боев с исламистами в Мали, среди погибших — командир 13-го штурмового отряда группы. Бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях Тин-Заутина, бойцам ЧВК противостояла 1 тыс. боевиков

Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и военнослужащие FAMа (Вооруженных сил Мали) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM) в районе города Тин-Заутин, который находится на севере Мали.

Из-за прибытия подкреплений к противнику и массированных атак с использованием тяжелого вооружения, ЧВК «Вагнер» и солдаты FAMa понесли потери, говорится в заявлении группы, которое приводит телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК. Официальный канал пресс-службы бизнесмена перестал обновляться с 26 июня, после попытки мятежа.

«В первый день «группа Пруда» уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК «Вагнер» было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий, для оказания помощи 13-му штурмовому отряду», — говорится в сообщении.

25 июля боевики вновь атаковали «вагнеровцев», однако благодаря слаженным действиям личного состава попытка нападения была отбита. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что «повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa».

«Последняя радиограмма от «группы Пруда» поступила 27 июля в 17:10: «Остались втроем, продолжаем вести бой». Командир 13 Штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко погиб в бою», — сообщили в группе.

26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Тогда военные заявили, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику. Боевики утверждали, что убили и взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Associated Press передавало, что в соцсетях появились видео с телами нескольких мужчин европейской внешности и малийских солдат рядом с уничтоженными транспортными средствами. Местный чиновник рассказал AFP, что правительственные войска отступили из Тин-Заутина, погибли не менее 17 человек. Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидала заявил, что «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен». Источник ТАСС также сообщил, что во время атаки туарегов в Мали погиб администратор близкого к ЧВК «Вагнер» телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин (позывной «Белый»).

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» властями Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.