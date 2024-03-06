 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ узнала, что Украина открыла «второй фронт» против России в Судане

WSJ: Украина открыла второй фронт против России в Судане
По информации WSJ, фактический глава государства обратился к Киеву за помощью летом 2023 года из-за ЧВК «Вагнер». При этом власти страны опровергали участие вагнеровцев в конфликте, а МИД России призывал обе стороны к сдержанности
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Линия фронта между Украиной и Россией теперь простирается в Африке, пишет американское издание The Wall Street Journal. По информации издания, фактический глава Судана, председатель созданного в 2021 году Переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому летом 2023 года, будучи окруженным силами противника в суданской столице Хартум.

«У Зеленского были причины воспринять эту просьбу всерьез», поскольку аль-Бурхан «тайно передавал» Украине вооружения с начала полномасштабного конфликта между Москвой и Киевом, сообщает WSJ со ссылкой на украинских и суданских военных. Другая, по данным WSJ, — то, что повстанцев в Судане поддерживала ЧВК «Вагнер», которые получали за это контроль над золотыми месторождениями в стране. При этом власти Судана опровергали присутствие ЧВК «Вагнер» в стране. «Силы «Вагнера» не присутствуют в Судане, они есть в ряде других стран», — говорил в июне 2023 года заместитель председателя Переходного суверенного совета Судана Малик Аггар.

В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране
Политика
Малик Аггар

Первая группа солдат — около 100 военных, в основном из подразделения украинского Главного управления разведки (ГУР) «Тимур», — прибыли в Судан в середине августа. По оценке издания, Судан стал полем для противостояния России и Украины потому, что богат двумя типами ресурсов: золотом и оружием.

WSJ отмечает, что для Киева участие во внутреннем конфликте в другой стране несет большой политический риск. Особенно в ситуации, когда Запад колеблется в предоставлении дальнейшей поддержки Украине, а США говорят, что любая страна, которая предоставляет материальную поддержку сторонам конфликта в Судане, «несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа». В материале приведены слава главы ГУР Кирилла Буданова, который отказался комментировать присутствие украинских войск в Судане, но при этом сказал: «У них [у России] есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там».

Издание также упоминает случайную встречу Зеленского с аль-Бурханом в ирландском аэропорту «Шаннон» в сентябре 2023 года. «Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией», — написал украинский президент и поблагодарил руководство Судана «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали разногласия между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Переходный суверенный совет, созданный после военного переворота 2021 года, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером Сил быстрого реагирования (СБР), которые до 2023 года подчинялись суданскому правительству. После столкновений между правительственными Вооруженными силами и СБР, в результате которых погибли тысячи человек, стороны провели серию консультаций в Джидде (Саудовская Аравия). Заявлялось о введении режима прекращения огня, однако договоренности так и не были выполнены.

Читайте на РБК Pro
Гонка зарплат и экономия потребителей: что ждет акции «О'кей» и «Магнита»
Скрытые потери могут превышать 40% от всех затрат компании. Как их найти
Налоговики ужесточают контроль цен: к чему готовиться
Каким станет мир без cookies и чем ответят рекламодатели

В сентябре 2023 года телеканал CNN, ссылаясь на источник среди украинских военных, сообщил об ударах украинских военных беспилотниками в Судане.

В ЦАР отразили атаку боевиков из Судана при поддержке российских военных
Политика
Фото:Нозим Каландаров / ТАСС

В ноябре 2023 года Kyiv Post опубликовала два видео, на которых, по словам источника издания, отображена операция «по зачистке ЧВК «Вагнер», местных террористов и российских спецслужб» в Судане; по оценке собеседника, в ней задействованы специальные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В апреле 2023 года, после начала резкого обострения в Судане, МИД России призвал стороны к сдержанности.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Украина Судан Россия
Материалы по теме
МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы
Политика
Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений
Политика
В Судане опровергли присутствие ЧВК «Вагнер» в стране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Журналиста RusNews приговорили к семи годам за «фейки» об армии Политика, 16:03
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей» Политика, 16:02
WSJ узнала, что Украина открыла «второй фронт» против России в Судане Политика, 15:50
Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией Политика, 15:45
РЖД определились, куда и когда проложат высокоскоростные магистрали Общество, 15:41
Ставки финансирования на биткоин резко снизились. Что это значит Крипто, 15:36
Минобороны заявило о первом уничтожении Abrams российским Т-72Б3 Политика, 15:34
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Член избиркома погибла при подрыве машины в Бердянске Политика, 15:34
Суд заочно арестовал автора YouTube-канала «КраСава» Евгения Савина Спорт, 15:33
Пугачева ответила на слова Михайлова о возвращении в Россию «на коленях» Общество, 15:26
Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка Политика, 15:24
ВЦИОМ зафиксировал снижение у россиян интереса к астрологии Общество, 15:23
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 15:22
WSJ узнал о решении Хейли выйти из президентской кампании Политика, 15:22