WSJ узнала, что Украина открыла «второй фронт» против России в Судане

По информации WSJ, фактический глава государства обратился к Киеву за помощью летом 2023 года из-за ЧВК «Вагнер». При этом власти страны опровергали участие вагнеровцев в конфликте, а МИД России призывал обе стороны к сдержанности

Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Линия фронта между Украиной и Россией теперь простирается в Африке, пишет американское издание The Wall Street Journal. По информации издания, фактический глава Судана, председатель созданного в 2021 году Переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому летом 2023 года, будучи окруженным силами противника в суданской столице Хартум.

«У Зеленского были причины воспринять эту просьбу всерьез», поскольку аль-Бурхан «тайно передавал» Украине вооружения с начала полномасштабного конфликта между Москвой и Киевом, сообщает WSJ со ссылкой на украинских и суданских военных. Другая, по данным WSJ, — то, что повстанцев в Судане поддерживала ЧВК «Вагнер», которые получали за это контроль над золотыми месторождениями в стране. При этом власти Судана опровергали присутствие ЧВК «Вагнер» в стране. «Силы «Вагнера» не присутствуют в Судане, они есть в ряде других стран», — говорил в июне 2023 года заместитель председателя Переходного суверенного совета Судана Малик Аггар.

Первая группа солдат — около 100 военных, в основном из подразделения украинского Главного управления разведки (ГУР) «Тимур», — прибыли в Судан в середине августа. По оценке издания, Судан стал полем для противостояния России и Украины потому, что богат двумя типами ресурсов: золотом и оружием.

WSJ отмечает, что для Киева участие во внутреннем конфликте в другой стране несет большой политический риск. Особенно в ситуации, когда Запад колеблется в предоставлении дальнейшей поддержки Украине, а США говорят, что любая страна, которая предоставляет материальную поддержку сторонам конфликта в Судане, «несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа». В материале приведены слава главы ГУР Кирилла Буданова, который отказался комментировать присутствие украинских войск в Судане, но при этом сказал: «У них [у России] есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там».

Издание также упоминает случайную встречу Зеленского с аль-Бурханом в ирландском аэропорту «Шаннон» в сентябре 2023 года. «Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией», — написал украинский президент и поблагодарил руководство Судана «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали разногласия между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Переходный суверенный совет, созданный после военного переворота 2021 года, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером Сил быстрого реагирования (СБР), которые до 2023 года подчинялись суданскому правительству. После столкновений между правительственными Вооруженными силами и СБР, в результате которых погибли тысячи человек, стороны провели серию консультаций в Джидде (Саудовская Аравия). Заявлялось о введении режима прекращения огня, однако договоренности так и не были выполнены.

В сентябре 2023 года телеканал CNN, ссылаясь на источник среди украинских военных, сообщил об ударах украинских военных беспилотниками в Судане.

В ноябре 2023 года Kyiv Post опубликовала два видео, на которых, по словам источника издания, отображена операция «по зачистке ЧВК «Вагнер», местных террористов и российских спецслужб» в Судане; по оценке собеседника, в ней задействованы специальные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В апреле 2023 года, после начала резкого обострения в Судане, МИД России призвал стороны к сдержанности.