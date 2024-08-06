Президент Ирана пообещал Шойгу отомстить Израилю за лидера ХАМАС

Иран не хочет эскалации, но Израиль «определенно получит ответ за свои преступления», заявил Масуд Пезешкиан. В иранском МИДе назвали «моральным долгом» наказать Израиль за гибель Исмаила Хании в Тегеране

Сергей Шойгу и Масуд Пезешкиан (Фото: Reuters)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран обязательно ответит Израилю на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

По словам Пезешкиана, его страна «никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса» на Ближнем Востоке, но Израиль «определенно получит ответ за свои преступления и наглость» (цитата по Financial Times).

Как пишет Guardian, иранские власти вызвали иностранных послов в Тегеране и предупредили, что считают «моральным долгом» наказать Израиль за гибель Хании в иранской столице. 30 июля тот прибыл в Тегеран на инаугурацию Пезешкиана, а на следующее утро, как писали Al Hadath и Al Arabiya, был убит в результате прямого попадания ракеты. По данным The New York Times, причиной смерти Хании стала бомба, заложенная в доме, где он не раз останавливался. Ответственность за произошедшее Иран возложил на Израиль, страна не подтвердила и не опровергла свою причастность.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил на встрече с иностранными послами, что убийство Хании стало «нарушением территориальной целостности Ирана», которое «не может остаться без ответа». Иранское государственное телевидение также усилило освещение кризиса, подчеркивая необходимость ответных действий, отмечает FT.

Axios писал, что США и Израиль ожидают ответного удара со стороны Ирана 5 августа. Sky News Arabia приводил другую дату - 13 августа, когда наступит Девятое ава (Тиш’а бе-ав), траурный день в еврейском календаре, посвященный ряду катастроф в истории евреев.

Как сообщил NBC израильский чиновник, страна готовится к многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и «Хезболлы». По данным Ynet, Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар для срыва атаки Тегерана.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна, как и во врем апрельской атаки Ирана, рассчитывает на помощь США "в формировании коалиции союзников и партнеров для защиты Израиля и региона от ряда воздушных атак». Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер пообещал привлечь союзников в случае необходимости. США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы.