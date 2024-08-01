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Война Израиля с ХАМАС ,  
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NYT сообщила, что главу политбюро ХАМАС убили спрятанной бомбой

NYT: бомбу для убийства главы политбюро ХАМАС прятали в доме, где он жил
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Хания погиб при дистанционной активации бомбы, заложенной в гостевом доме, где он не раз останавливался, сообщили источники издания. По их предположению, устройство спрятали в комнате примерно за два месяца до приезда лидера ХАМАС
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Бомбу, приготовленную для убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, спрятали в гостевом доме в Тегеране, где он неоднократно останавливался, за два месяца до совершения преступления, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на семерых чиновников из стран Ближнего Востока, в том числе двух иранских, и одного чиновника из США.

По словам источников газеты, взрывное устройство было активировано дистанционно после появления Хании в его комнате. На кадрах, которые показала газета, видно, что взрывной волной в здании выбито несколько окон, также обрушилась часть наружной стены. При взрыве погибли сам Хания и его телохранитель.

Как отмечает WSJ, гостевой дом, где остановился Хания, управляется и охраняется Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это часть большого комплекса, известного как «Нешат» и расположенного в престижном районе на севере Тегерана.

Хания приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Она состоялась 30 июля, о гибели Хании стало известно утром следующего дня. Пять ближневосточных чиновников сообщили WSJ, что бомбу спрятали в комнате примерно за два месяца до приезда главы политбюро ХАМАС.

Политбюро ХАМАС — высший исполнительный орган организации, состоящий из 15 человек. Он представляет собой совет.

Источники телеканалов Al Hadath и Al Arabiya ранее утверждали, что Хания погиб в результате прямого попадания ракеты.

ХАМАС и Иран обвинили в убийстве Хании Израиль. Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) не комментировала сообщения о причастности страны к произошедшему. По данным The Times of Israel, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запретил министрам давать комментарии по этому поводу. Лишь израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил, что убийство Хании — «правильный способ очистить мир от этой грязи».

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Захри после смерти Хании сказал Reuters, что произошедшее — «серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломить волю» движения. В российском МИДе назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.

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бомба ХАМАС Тегеран Иран Исмаил Хания Израиль
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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