 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

США заявили о готовности привлечь союзников для защиты Израиля

Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США готовятся привлечь силы союзников для защиты Израиля от возможной атаки, уровень угрозы для страны является чрезвычайно высоким, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер в интервью CBS.

«Мы переживаем момент, который, по-видимому, представляет повышенную угрозу. <...> 13 апреля мы были очень близки к развязыванию более широкого регионального конфликта, когда Соединенные Штаты очень тесно сотрудничали с Израилем и другими нашими партнерами и союзниками, чтобы отразить угрозу и нападение Ирана на Израиль. И если такая ситуация возникнет снова, мы хотим быть готовыми к этому», — сказал он.

Файнер отметил, что все изменения в боеготовности американских сил в регионе направлены на подготовку к ответу на возможную атаку против Израиля со стороны Ирана или другого противника. Вместе с тем, подчеркнул он, общая цель состоит в том, чтобы «снизить температуру в регионе, сдерживать и защищать от этих нападений и избегать региональных конфликтов».

Материал дополняется.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Серебро у российских теннисисток. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:49
В Латвии попросили кабмин возместить €7,3 млн за поддержку беженцевПолитика, 22:39
США заявили о готовности привлечь союзников для защиты ИзраиляПолитика, 22:37
«Локомотив» забил пять безответных голов «Ахмату»Спорт, 22:25
Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высотуСпорт, 22:19
«Совершили чудо». Что говорят о медали Андреевой и Шнайдер на ОлимпиадеСпорт, 22:16
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем ВостокеПолитика, 22:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве прошла акция памяти после гибели в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»Политика, 21:54
Как теннисистки принесли России первую медаль на Олимпиаде. ФоторепортажСпорт, 21:46
В МИДе призвали Британию воздержаться от жестких мер на фоне протестовПолитика, 21:43
Член сборной беженцев впервые в истории станет призером ОлимпиадыСпорт, 21:35
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:17
Спортсменка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в СенеСпорт, 21:16
Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из двух общинПолитика, 21:06