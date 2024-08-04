США заявили о готовности привлечь союзников для защиты Израиля

США готовятся привлечь силы союзников для защиты Израиля от возможной атаки, уровень угрозы для страны является чрезвычайно высоким, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер в интервью CBS.

«Мы переживаем момент, который, по-видимому, представляет повышенную угрозу. <...> 13 апреля мы были очень близки к развязыванию более широкого регионального конфликта, когда Соединенные Штаты очень тесно сотрудничали с Израилем и другими нашими партнерами и союзниками, чтобы отразить угрозу и нападение Ирана на Израиль. И если такая ситуация возникнет снова, мы хотим быть готовыми к этому», — сказал он.

Файнер отметил, что все изменения в боеготовности американских сил в регионе направлены на подготовку к ответу на возможную атаку против Израиля со стороны Ирана или другого противника. Вместе с тем, подчеркнул он, общая цель состоит в том, чтобы «снизить температуру в регионе, сдерживать и защищать от этих нападений и избегать региональных конфликтов».

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