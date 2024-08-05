Иран предупредил о намерении атаковать Израиль

Предупреждение Израилю Тегеран передал через главу МИД Венгрии Петра Сийярто. Walla и Axios писали, что атака может произойти 5 августа, Иран выпустил предупреждение для гражданских самолетов

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Иран предупредил, что намерен атаковать Израиль, сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Предупреждение от Тегерана, по его словам, было передано через главу МИД Венгрии Петера Сийярто, передает Jerusalem Post.

«Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — добавил Кац.

Иран ранее в понедельник выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов (NOTAM), оно затрагивает центр, запад и северо-запад страны.

Три источника, осведомленные о ситуации, ранее сообщили Axios, что госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с коллегами из стран G7 («большая семерка», Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) сообщил, что Иран и поддерживаемая им ливанская «Хезболла» могут атаковать Израиль уже 5 августа. Об этом же сообщил израильский портал Walla со ссылкой на три источника, знакомых с ходом разговора.

По оценке Соединенных Штатов, «Хезболла» и Иран действительно собираются нанести удар, сказали источники обоих изданий.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг».

Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность. Также в конце июля был убит один из командиров «Хезболлы» — Фуад Шукр, Израиль признал причастность к его гибели.

Как сообщил NBC один из израильских чиновников, Израиль готовится к многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и «Хезболлы».

США на фоне усиления напряженности направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы. Вашингтон призывал не допустить эскалации в регионе.