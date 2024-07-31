Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при прямом попадании ракеты

Прямой удар по месту, где остановились в Тегеране глава политбюро ХАМАС Хания с телохранителем, был нанесен около 2:00, сообщает Al Hadath. Хания прибыл в Иран на инаугурацию нового президента Пезешкиана

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране, сообщили источники Al Hadath и Al Arabiya.

По их данным, это произошло около 2:00 по местному времени (1:30 мск). Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла накануне, 30 июля.

ХАМАС обвиняет в убийстве «сионистов». Высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Захри заявил Reuters, что произошедшее является «серьезной эскалацией, направленной на то, чтобы сломить волю ХАМАС». CNN отмечал, что погибший был одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня и освобождению заложников.

Другой высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук, которого цитирует связанный с ХАМАС телеканал Al Aqsa TV, заявил, что атака на Ханию «не останется безнаказанной».

7 октября 2023 года бойцы ХАМАС атаковали южные территории Израиля. По данным израильской стороны, были убиты более 1,2 тыс. человек, в плен попали около 250, в том числе военные. После этого Израиль развернул наземную операцию в секторе Газа, который контролируется ХАМАС.

Иранский Корпус исламских стражей революции (КСИР) сообщил, что ведет расследование атаки на Ханию.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать CNN «сообщения в зарубежных СМИ». Израильские власти пока не давали официального заявления. The Times of Israel пишет, что премьер Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы министры также не давали комментариев. Однако ультраправый министр по делам Иерусалима и по наследию Амихай Элияху, известный резкими высказываниями, заявил в X, что гибель Хании «делает мир немного лучше». «Никаких больше воображаемых соглашений о «мире»/капитуляции, никакого милосердия к этим смертным. Железная рука, которая ударит их, принесет мир и немного утешения и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира», — написал он.

Атаку осудил президент Палестины Махмуд Аббас, передает палестинское агентство WAFA. Аббас — лидер крупнейшей политической партии государства ФАТХ, конкурирующей с ХАМАС. ФАТХ определяет политику Палестинской национальной администрации (ПНА), которая контролирует Западный берег реки Иордан. ХАМАС установил контроль в секторе Газа. Также нападение осудила Турция.

В российском МИДе назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.

С 2012 года штаб-квартира политического крыла ХАМАС находится в столице Катара Дохе, там же жил Хания. Однако в июне портал The National News со ссылкой на иракских дипломатов писал, что руководство группировки переехало в Ирак.