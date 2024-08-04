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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал прогнозируемую США дату удара Ирана по Израилю из-за Хании

Axios: США и Израиль полагают, что Иран ответит ударом за гибель Хании 5 августа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Иран пригрозил ответить за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. США попытаются помочь Израилю защититься от удара
Протесты из-за гибели Исмаила Хании в Аммане, Иордания
Протесты из-за гибели Исмаила Хании в Аммане, Иордания (Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters)

США и Израиль ожидают, что Иран нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в понедельник, 5 августа, заявили Axios три американских и израильских источника.

3 августа на Ближний Восток прибыл американский генерал Майкл Курилла, отвечающий за американские силы в регионе. Axios пишет, что его поездка была запланирована, но сейчас военный будет пытаться мобилизовать коалицию союзников для отражения потенциальной иранской атаки.

Предположительно, удар Тегерана будет проведен по тому же сценарию, что и предыдущий, апрельский, но он будет более масштабным и в нем может быть задействована проиранская ливанская организация «Хезболла».

1 апреля Израиль атаковал иранское консульство в Дамаске, погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). 14 апреля Тегеран ответил на это, атаковав Израиль с помощью 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. 99% объектов были перехвачены, сообщали в израильской армии. Более 80 беспилотников помогли сбить американские силы.

2 августа The New York Times со ссылкой на источники писала, что США рассматривают возможность отправки дополнительных боевых самолетов на Ближний Восток на фоне угрозы атаки Ирана по Израилю.

Как допустили собеседники Sky News Arabia, Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы, а также произошли несколько других трагических событий в истории евреев.

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Хания погиб ночью 31 июля в при взрыве в резиденции, где он остановился в Иране, куда прибыл на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана. 2 августа главу политбюро похоронили в Катаре.

КСИР сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Представители корпуса возложили ответственность за организацию убийства главы политбюро на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Израиль ХАМАС Исмаил Хания
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