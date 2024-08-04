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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Sky News Arabia назвал новую возможную дату удара Ирана по Израилю

Sky News Arabia: Иран нападет на Израиль в ночь на 13 августа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Sky News Arabia пишет, что атака будет организована в знаковую для еврейского народа дату — Тиш’а бе-ав, 13 августа. Это день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Иран и проиранская шиитская организация «Хезболла» планируют напасть на Израиль в ночь на 13 августа, в Девятое ава (Тиш’а бе-ав), сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в западной разведке.

Атака станет ответом на убийство израильской стороной главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, одного из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуада Шукра и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, пишет телеканал.

Тиш’а бе-ав — ежегодный траурный день в еврейском календаре, посвященный ряду катастроф в истории евреев, в том числе разрушению храма Соломона войсками правителя Нововавилонского государства Навуходоносора II в 586 году до н. э. и Второго храма Римской империей во время осады Иерусалима в 70 году н. э.

Нападение в такой день окажет сильное эмоциональное и психологическое воздействие на Израиль и может усилить чувство уязвимости и страха в израильском обществе, возродить исторические травмы, связанные с этим днем, пишет Sky News Arabia.

Атака также может быть продиктована намерением добиться эффекта неожиданности — меры безопасности в религиозные дни могут быть в большей степени направлены на предотвращение массовых беспорядков, а не военных нападений, как это произошло во время нападения арабских стран на Израиль в октябре 1973 года во время «Судного дня» (Йом-кипур), отметил телеканал. Нападение ХАМАС 7 октября также произошло в день еврейского праздника — Симхат Тора — и на следующий день после 50-й годовщины начала Войны Судного дня.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники называл иную возможную дату ответного удара Ирана: по его данным, атака может произойти 5 августа. Предположительно, удар Тегерана будет проведен по тому же сценарию, что и предыдущий, апрельский, но он будет более масштабным и в нем может быть задействована проиранская ливанская группировка «Хезболла».

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В конце июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила об ударе по Бейруту, целью которого был Фуад Шукр. Израильская сторона сообщила о его гибели. По данным ЦАХАЛ, Шукр был правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником по планированию и руководству боевыми операциями. Израильская сторона полагает, что он нес ответственность за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли как минимум 12 человек, по большей части дети и подростки.

Хания погиб ночью 31 июля в Тегеране при взрыве в резиденции, где он остановился во время визита на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что он был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг», и возложил ответственность за организацию убийства Хании на Израиль. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании.

1 августа ЦАХАЛ отчиталась об авиаударе по дому в секторе Газа, где в тот момент находился ад-Дейф. Он занимал пост командующего военным крылом ХАМАС с середины 1990-х годов и был включен в список самых разыскиваемых преступников Израиля.

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