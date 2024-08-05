Ynet узнал об обсуждении Израилем превентивного удара по Ирану

Иран пообещал ударить по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Возможно, атака произойдет 5 августа. Израиль может нанести превентивный удар для ее срыва исходя из целесообразности такой атаки

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Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар для срыва атаки Ирана в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

«Надо понимать, что не все возможно, не все известно заранее. Это действительно зависит от того, откуда будет исходить нападение, какого типа оно будет, какой будет сила нападения. Но вариант превентивной атаки — срыва в отношении места, откуда будет осуществлена атака, находится на рассмотрении», — сообщил он.

По его словам, будет осуществлен такой удар или нет, зависит от получения необходимых разведданных от США и целесообразности его нанесения.

Источник подчеркнул, что Израиль готов к нападению.

Хания, глава политбюро ХАМАС, погиб ночью 31 июля в Тегеране при взрыве в резиденции, где он остановился при прибытии на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана. 2 августа главу политбюро похоронили в Катаре. За день до этого Израиль отчитался о ликвидации в июле командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Представители корпуса возложили ответственность за организацию убийства главы политбюро на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». По данным источников Axios, США полагают, что Иран нанесет удар 5 августа.

Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.