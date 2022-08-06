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Володин напомнил, что только США применяли ядерное оружие

США являются единственным государством, применившим ядерное оружие за всю мировую историю, указал Вячеслав Володин. 6 и 9 августа — это дни памяти жертв атомных бомбардировок США японских Хиросимы и Нагасаки, произошедших в 1945

В мировой истории кроме США нет стран, применявших ядерное оружие, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив о годовщине атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки.

«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. <...> 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — указал Володин.

Он заявил, что США за все время своего существованию основывали политику «на колониальных принципах» и жили за счет других стран, отметив Украину в числе прочих таких государств.

В конце Второй мировой войны, 6 августа 1945 года, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а тремя днями позже — на Нагасаки. После этого Япония объявила о капитуляции, подписание акта о ней стало формальным окончанием войны.

По разным оценкам, от взрывов погибли 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки призвал все государства отказаться от ядерного вооружения. «Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — заявил Мацуи.

Его мнение поддержал и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Совершенно недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность ядерной войны», — сказал он. По его словам, мировым лидерам необходимо навсегда отказаться от возможности использования ядерного оружия.

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Гутерриш и до этого выступал за отказ от ядерного вооружения. В августе ООН проводит Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Выступая на ней, Гутерриш подчеркнул, что, несмотря на заверения государств — обладателей ядерного оружия не применять его, единственной гарантией этого является полная ликвидация такого вооружения.

На той же конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон применит ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах и в целях защиты жизненно важных интересов Штатов и их партнеров. Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам конференции заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана, и подчеркнул важность ДНЯО.

Спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. Российские власти в апреле отмечали «весьма существенный» риск ядерной войны. Путин указывал, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, однако стоит помнить, что оно у нее есть. При этом МИД исключил применение этого оружия Россией в рамках военной операции на Украине.

В Вашингтоне призывали уменьшить число высказываний о ядерной войне и называли заявления о возможности применения ядерного оружия опасными и не приносящими пользы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Хиросима Нагасаки ядерное оружие Вячеслав Володин
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