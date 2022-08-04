Россия отвергла ущерб ядерной безопасности из-за спецоперации на Украине

По словам представителя российского МИДа, взятие российскими военными «под охрану» ядерных объектов Украине не угрожают безопасности, а наоборот, ставят целью недопущение провокаций со стороны нацформирований и наемников

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Действия российских военных на Украине не наносят никакого ущерба ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от возможных провокаций. Об этом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти [атомные] станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия», — сказал дипломат.

По его словам, подобный риск «несомненно существует».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В тот же день под контроль российских военных перешла Чернобыльская АЭС (ЧАЭС). Тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что с украинскими военными достигнуто соглашение о совместных действиях по охране энергоблоков и саркофага ЧАЭС. Спустя четыре дня Минобороны сообщило о взятии территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый из шести энергоблоков был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

Тем не менее уже 31 марта украинский «Энергоатом» сообщил что российские войска покинули территорию ЧАЭС. За несколько дней до этого глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле объявил, что Россия договорилась сократить военную активность под Киевом и Черниговом. «Мы делаем два шага по деэскалации конфликта», — сказал он тогда.