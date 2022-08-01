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Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия

Госсекретарь Блинкен заявил о чрезвычайных условиях для применения США ядерного оружия
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Вашингтон может применить ядерное оружие только в чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Трансляцию вела пресс-служба Госдепартамента.

«США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — сказал Блинкен.

Он отметил, что роль стратегических ядерных сил США заключается в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на США, а также на их союзников и партнеров.

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В апреле в Минобороны США говорили, что не станут вести обсуждения о возможности применения ядерного оружия из-за боевых действий на Украине. «Такая риторика опасна и не приносит пользы. Никто не желает ядерной войны, в которой никто не сможет победить», — заявил тогда глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что отправка вооружения на Украину и учения НАТО у российских границ повышают риск прямого столкновения России с альянсом, а такая ситуация будет нести угрозу «полноценной ядерной войны».

Комментируя его слова, в Кремле указали на готовность Москвы дать «самый решительный ответ» на попытки вмешаться в спецоперацию на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заверял, что любой исход спецоперации не станет причиной для применения ядерного оружия.

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