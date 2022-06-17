Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

В то же время мир не должен забывать, что у России оно есть, добавил Путин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако нельзя забывать, что оно у Москвы есть. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ. Трансляцию ведет РБК.

По его словам, риторика о возможности начала ядерной войны зачастую берется из высказываний безответственных политиков на очень высоком уровне. После этого Россия соответствующим образом на это отвечает, а как только российская сторона ответила, они «цепляются за это, говорят, что Россия угрожает».

«Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», — подчеркнул он.

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