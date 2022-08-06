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Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв 1945 года

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил за всеобщий запрет ядерного оружия. Зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, он процитировал русского классика Льва Толстого, передает Nikkei.

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — заявил Мацуи.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии, назвал бессмысленным сценарий применения ядерного оружия. «Совершенно недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность ядерной войны», — сказал он. По его словам, мировым лидерам необходимо навсегда отказаться от возможности использования ядерного оружия.

В конце Второй мировой войны Вооруженные силы США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. После этого правительство Японии объявило о капитуляции.

От взрывов погибли, по разным оценкам, 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.

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Фото:Getty Images

В начале августа Гутерриш также заявлял, что из-за сложившийся геополитической обстановки, договор о нераспространении ядерного оружия как никогда необходим. По его словам, опасность ядерного уничтожения сейчас достигла уровня времен холодной войны. «Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. <...> Пока нам везло, но везение — это не стратегия», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на той же конференции, заверил, что Вашингтон применит ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах и в целях защиты жизненно важных интересов Штатов и их партнеров.

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам конференции заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана. Он также подчеркнул важность Договора о нераспространении ядерного оружия.

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