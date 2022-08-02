Генсек ООН счел, что от ядерного уничтожения мир отделяет «один просчет»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Нагорном Карабахе Политика, 11:30
В триатлоне ввели четырехлетний карантин для трансгендерных женщин Спорт, 11:29
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 11:29
В России выявили более 17 тыс. заболевших COVID впервые с начала апреля Общество, 11:27
Названы округа Москвы — лидеры по подорожанию жилья бизнес-класса Недвижимость, 11:21
Компания связанных с Абрамовичем топ-менеджеров вышла из рыбного бизнеса Бизнес, 11:21
Криптобиржа ZB потеряла почти $5 млн из-за возможного взлома Крипто, 11:21
Почему из-за ухода западных брендов ТВ-реклама не подешевела Pro, 11:18
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Павлюченкова упрекнула федерацию за слабую поддержку детского тенниса Спорт, 11:09
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 11:03
Путин разрешил оплачивать маткапиталом частные детские сады Общество, 11:03
Цифровая платформа МСП.РФ для малого и среднего бизнеса: как это работает Национальные проекты, 11:00
Красноярский губернатор оценил работу промпредприятий арктической зоны Пресс-релиз, 10:58
Прощание с Качурой в Донецке сорвал обстрел ВСУ Политика, 10:55
Политика ,  

Генсек ООН счел, что от ядерного уничтожения мир отделяет «один просчет»

В сложившейся на данный момент геополитической обстановке мир находится «в одном недоразумении» от ядерного уничтожения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул необходимость договора о нераспространении ядерного оружия
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, договор о нераспространении ядерного оружия как никогда необходим, нужно вернуться на путь разоружения, поскольку опасность ядерного уничтожения сейчас достигла уровня времен холодной войны, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Трансляция его выступления велась на сайте ООН.

«Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. <...> Пока нам везло, но везение — это не стратегия», — подчеркнул он, указав, что сейчас необходимо укрепить и утвердить норму против применения ядерного оружия.

При этом Гутерриш считает, что снижения риска возникновения ядерной войны недостаточно. По его словам, единственная гарантия того, что ядерное оружие никогда не будет использовано, — его ликвидация.

Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана
Политика
Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на той же конференции, заверил, что Вашингтон применит ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах и в целях защиты жизненно важных интересов Штатов и их партнеров.

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам конференции заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана. Он также подчеркнул важность Договора о нераспространении ядерного оружия.

Спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении приказа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень
Инструкции
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Charles McQuillan / Getty Images Усталость металла: почему партнерства дают трещины и как этого избежать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры
Статьи

В российском МИДе в апреле сочли риск возникновения ядерного конфликта «весьма существенным», однако отмечали, что страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, привержены тезису о недопустимости ядерной войны. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки Украине западного оружия могут привести к прямому противостоянию России и НАТО, что, в свою очередь, может спровоцировать ядерную войну. Путин указывал, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, однако стоит помнить, что оно у нее есть.

В Пентагоне называли заявления о возможности применения ядерного оружия опасными. «Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы. Мы не будем в этом участвовать», — сказал глава ведомства Ллойд Остин. В Белом доме также призывали уменьшить число высказываний о ядерной войне для снижения напряженности.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Антониу Гутерриш ядерная катастрофа ООН ядерное оружие
Материалы по теме
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Политика
Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана
Политика
Лукашенко призвал не допустить ядерной войны на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter