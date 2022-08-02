Генсек ООН счел, что от ядерного уничтожения мир отделяет «один просчет»

В сложившейся на данный момент геополитической обстановке мир находится «в одном недоразумении» от ядерного уничтожения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул необходимость договора о нераспространении ядерного оружия

Антониу Гутерриш (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, договор о нераспространении ядерного оружия как никогда необходим, нужно вернуться на путь разоружения, поскольку опасность ядерного уничтожения сейчас достигла уровня времен холодной войны, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Трансляция его выступления велась на сайте ООН.

«Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. <...> Пока нам везло, но везение — это не стратегия», — подчеркнул он, указав, что сейчас необходимо укрепить и утвердить норму против применения ядерного оружия.

При этом Гутерриш считает, что снижения риска возникновения ядерной войны недостаточно. По его словам, единственная гарантия того, что ядерное оружие никогда не будет использовано, — его ликвидация.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на той же конференции, заверил, что Вашингтон применит ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах и в целях защиты жизненно важных интересов Штатов и их партнеров.

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам конференции заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана. Он также подчеркнул важность Договора о нераспространении ядерного оружия.

Спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении приказа.

Читайте на РБК Pro Pro Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Инструкции Pro Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Статьи Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи Pro Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Статьи Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro Усталость металла: почему партнерства дают трещины и как этого избежать Усталость металла: почему партнерства дают трещины и как этого избежать Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи

В российском МИДе в апреле сочли риск возникновения ядерного конфликта «весьма существенным», однако отмечали, что страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, привержены тезису о недопустимости ядерной войны. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки Украине западного оружия могут привести к прямому противостоянию России и НАТО, что, в свою очередь, может спровоцировать ядерную войну. Путин указывал, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, однако стоит помнить, что оно у нее есть.

В Пентагоне называли заявления о возможности применения ядерного оружия опасными. «Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы. Мы не будем в этом участвовать», — сказал глава ведомства Ллойд Остин. В Белом доме также призывали уменьшить число высказываний о ядерной войне для снижения напряженности.