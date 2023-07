Пентагон ужесточит контроль над секретными документами после утечек

Новые меры включают в себя назначение ответственных за контроль над секретной информацией и создание отдела по борьбе с внутренними угрозами

Фото: Alex Wong / Getty Images

Пентагон объявил о планах ужесточить контроль за секретной информацией и улучшить методы хранения разведданных после масштабной утечки, в причастности к которой обвиняют военнослужащего Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейру.

Ведомство по итогам 45-дневной проверки установило, что большинство сотрудников с доступом к секретным данным осознают важность информационной безопасности, соблюдают политику и необходимые процедуры. В то же время, говорится в документе, руководство определило области, где есть пробелы в защите.

Согласно заявлению Пентагона, новые меры включают в себя назначение должностных лиц по контролю за секретной информацией, создание нового отдела по борьбе с внутренними угрозами, а также планы по созданию систем обнаружения электронных устройств на рабочих местах с доступом к секретным данным. The Wall Street Journal отмечает, что ведомство не призывает к существенным изменениям в процедуре обращения с секретными данными.

Тейшейру задержали 13 апреля, ему предъявили обвинения по двум статьям закона о шпионаже — о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов. Как передавала The New York Times, молодой человек администрировал чат в соцсети для геймеров Discord, через который публиковались секретные документы Пентагона. По данным газеты, они начали появляться на сервисе в феврале 2022 года, после чего информация распространилась по интернету. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, он не признал вину.

В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные о ходе военных действий между Россией и Украиной, запасах оружия и состоянии вооруженных сил, потерях сторон, оценка США длительности военного конфликта, отношениях Вашингтона с другими странами и другая информация.

Politico писала, что союзники США в Европе и на Ближнем Востоке из-за утечки документов «сбиты с толку и разочарованы», высокопоставленные чиновники прилагали усилия, чтобы всех успокоить. Американский президент Джо Байден при этом говорил, что в слитых файлах «нет ничего такого, что имело бы большое значение».