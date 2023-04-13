Байден заявил о скором обнаружении источника утечки секретных данных

Попавшие в интернет документы разведки не содержали особо значимой информации, сказал Байден. Как писал Reuters, следователи считают, что файлы мог «слить» недовольный сотрудник, возможно с целью саботажа нацбезопасности США

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Разведка и Минюст США продолжают полномасштабное расследование утечки секретных документов и приближаются к раскрытию ее источника, заявил американский президент Джо Байден во время визита в Дублин, передает Associated Press.

«Мы приближаемся. <...> Я обеспокоен тем, что это произошло, но, насколько мне известно, [в слитых файлах] нет ничего такого, что имело бы большое значение», — сказал Байден.

Агентство отмечает, что точных данных о количестве слитых документов нет. AP изучило около 50 материалов, но всего их может быть не одна сотня. В документах содержатся данные разведки США о конфликте на Украине, об Израиле, Южной Корее, Китае и других странах.

Среди теорий следователей — недовольство сотрудника или намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США, пишет Reuters. По информации The Guardian, опубликованные материалы — «верхушка айсберга», удалось найти лишь малую часть утекших документов, что навредит безопасности США.

Politico писала, что союзники США в Европе и на Ближнем Востоке из-за утечки документов «сбиты с толку и разочарованы», высокопоставленные чиновники прилагают усилия, чтобы всех успокоить. «Я не могу вспомнить время, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в социальных сетях», — рассказал газете экс-аналитик американской разведки.

Часть опубликованных сведений касается Украины и планов ВСУ провести наступление. Официально Киев назвал утечку «псевдосливом»: «С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от солсберовских приключений, трехдневных планов и других провалов — это фотошоп». Однако неофициально, писал CNN, украинское военное командование скорректировало часть своих планов.

«Утечки достаточно интересные», — отметили в Кремле.