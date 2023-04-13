Байден заявил о скором обнаружении источника утечки секретных данных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 16:43
Би-Би-Си узнала, что США заподозрили Гутерриша в содействии России Политика, 17:20
Госдума отклонила законопроект о строительных сберкассах Недвижимость, 17:18
В России разработали межсетевой экран нового поколения РБК+, 17:17
В Думе предложили осудить «репрессии» против русскоязычных в Прибалтике Политика, 17:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:00
Суд отказал экс-главе FTX в доступе к страховке на $10 млн Крипто, 16:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:56
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В Мурманской области запретили беспилотники Политика, 16:48
Карта с выгодой: как не испортить свою кредитную историю РБК и банк Ренессанс, 16:47
Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупкам жилья в Грузии Общество, 16:46
Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН» Политика, 16:36
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 16:32
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:28
Умерла создательница мини-юбки дизайнер Мэри Куант Life, 16:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден заявил о скором обнаружении источника утечки секретных данных

Президент США Байден: Минюст и разведка приблизились к обнаружению источника утечки данных
Попавшие в интернет документы разведки не содержали особо значимой информации, сказал Байден. Как писал Reuters, следователи считают, что файлы мог «слить» недовольный сотрудник, возможно с целью саботажа нацбезопасности США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Разведка и Минюст США продолжают полномасштабное расследование утечки секретных документов и приближаются к раскрытию ее источника, заявил американский президент Джо Байден во время визита в Дублин, передает Associated Press.

«Мы приближаемся. <...> Я обеспокоен тем, что это произошло, но, насколько мне известно, [в слитых файлах] нет ничего такого, что имело бы большое значение», — сказал Байден.

Агентство отмечает, что точных данных о количестве слитых документов нет. AP изучило около 50 материалов, но всего их может быть не одна сотня. В документах содержатся данные разведки США о конфликте на Украине, об Израиле, Южной Корее, Китае и других странах.

Среди теорий следователей — недовольство сотрудника или намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США, пишет Reuters. По информации The Guardian, опубликованные материалы — «верхушка айсберга», удалось найти лишь малую часть утекших документов, что навредит безопасности США.

Politico писала, что союзники США в Европе и на Ближнем Востоке из-за утечки документов «сбиты с толку и разочарованы», высокопоставленные чиновники прилагают усилия, чтобы всех успокоить. «Я не могу вспомнить время, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в социальных сетях», — рассказал газете экс-аналитик американской разведки.

Читайте на РБК Pro
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату

Часть опубликованных сведений касается Украины и планов ВСУ провести наступление. Официально Киев назвал утечку «псевдосливом»: «С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от солсберовских приключений, трехдневных планов и других провалов — это фотошоп». Однако неофициально, писал CNN, украинское военное командование скорректировало часть своих планов.

«Утечки достаточно интересные», — отметили в Кремле.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден США утечка документов разведка

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
В «слитых» документах ЦРУ нашли прогноз ответа Китая на удары по России
Политика
WP узнала об оценке США шанса переговоров Москвы и Киева в 2023 году
Политика
Economist узнал об атаке агентами СБУ российского А-50 без приказа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter