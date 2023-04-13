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NYT назвала имя вероятного автора утечки секретных документов США

NYT: вероятным виновником утечки секретных данных США стал 21-летний пилот ВВС
В небольшом чате подростки обменивались расистскими мемами и обсуждали видеоигры. По данным NYT, лидером группы был 21-летний летчик, который и выложил секретные материалы
Джек Тейшейра
Джек Тейшейра (Фото: из личного архива)

Администратором игрового чата, через который слили секретные документы США, был 21-летний член разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС в Массачусетсе по имени Джек Тейшейра, пишет The New York Times со ссылкой на два источника. Следователи считают, что он может помочь расследованию.

Чат называется Thug Shaker Central, в нем со времен карантина из-за пандемии коронавируса общались 20-30 человек, в основном дети и подростки. Как пишет издание, они разделяли общее увлечение оружием, расистскими мемами и видеоиграми.

The New York Times побеседовала с четырьмя участниками чата Thug Shaker Central. Один из них рассказал, что знает автора слива три года, встречался с ним лично и называет его OG. Опрошенные изданием отметили, что тот был старше большинства участников чата и стал бесспорным лидером компании. Один из участников группы уточнил, что OG получил доступ к секретным документам благодаря своей работе. «Этот парень был христианином, противником войны, просто хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит», — рассказал один из участников чата, 17-летний выпускник средней школы.

Участники чата не назвали в беседе с изданием OG по настоящему имени, однако журналисты NYT с помощью анализа соцсетей выяснили, что речь идет о летчике Тейшейре. В частности, детали интерьера дома летчика, опубликованные в интернете, совпадают с деталями на краях некоторых снимков секретных документов.

Журналисты посетили дом семьи летчика и побеседовали с его матерью, Даун Тейшейрой. Как пишет издание, позднее на территорию дома въехал некто похожий на Тейшейру на красном пикапе, когда журналисты NYT подошли к дому, мать летчика беседовала с неким мужчиной. Мужчина в ответ на расспросы журналистов ответил: «Ему нужно нанять адвоката, если дела идут так, как идут сейчас. Я уверен, федералы скоро будут здесь», — рассказал он.

Associated Press писало, что чат был организован в мессенджере Discord, его активно используют для голосового общения во время совместной игры. Участник чата рассказал агентству, что документы выкладывал пользователь под никнеймом Lucca.

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О том, что документы выкладывал пользователь с ником OG писала The Washington Post. Участники чата рассказали изданию, что тот говорил о работе на военной базе и знал «секреты, которые правительство скрывало от простых людей». «Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были какие-то случайные утечки», — рассказал один из источников газеты.

Многие слитые документы разведки США касались конфликта на Украине. В частности, оценка перспективности переговоров Москвы и Киева, «дикие» сценарии развития конфликта при непредвиденных обстоятельствах, планы Египта втайне от США сделать для России тысячи ракет, нахождение на Украине спецназа стран НАТО и др.

По данным CNN, украинскому командованию уже пришлось скорректировать свои планы из-за слива. «Утечки достаточно интересные», — считают в Кремле.

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