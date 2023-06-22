Фигурант дела об утечке документов Пентагона не признал свою вину

Военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в причастности к утечке секретных документов Пентагона, во время судебного заседания не признал свою вину, передает CNN.

Его адвокаты заявили, что Тейшера не ожидал, что секретная информация, которую он разместил в Discord, будет распространяться в интернете, и обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую обвиняемый представляет для национальной безопасности.

В середине июня большое жюри присяжных выдвинуло Тейшере обвинение по шести пунктам в умышленном хранении и передаче секретной информации, относящейся к национальной обороне. По предъявленным обвинениям Тейшейре грозит до 15 лет тюремного заключения, писал The Washington Post.

13 апреля Тейшейру задержали в доме его родителей в городе Дайтон, штат Массачусетс. Перед этим The New York Times опубликовал материал, в котором назвал его администратором чата в Discord, через который публиковались секретные документы Пентагона. Материалы касались конфликта на Украине и планируемого контрнаступления ВСУ, также в документах упоминались Китай, Израиль, Иран и другие страны.

Тейшейра работал в IT-службе ВВС Нацгвардии США и с 2021 года имел доступ к материалам под грифом «совершенно секретно», а в декабре 2022 года он начал публиковать их в чат-группе соцсети для геймеров Discord, после чего информация распространилась по интернету, сообщал CNN. Источник телеканала в Пентагоне объяснял, что в обязанности Тейшейры входила работа не с секретными документами, а с сетью, где они хранились.