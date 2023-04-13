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Военная операция на Украине ,  
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В утечке документов Пентагона нашли данные о потерях украинской армии

Корреспондент Fox News Томлинсон: Вашингтон оценил потери ВСУ в 124-131 тыс. человек

Правительство США, согласно попавшим в Сеть секретным документам, оценивает потери украинской армии с начала военной операции России в 124-131 тыс. ранеными и погибшими, что более чем в пять раз превышает озвученные Киевом цифры, сообщает The Washington Post. На это обратил внимание корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

The New York Times со ссылкой на документы американской разведки приводила подобные цифры 8 апреля. Как писала газета, украинская армия по состоянию на февраль этого года потеряла от 124,5 до 131 тыс. человек, при этом в боях погибли до 17,5 тыс.

О том, что ВСУ потеряли более 100 тыс. человек убитыми или ранеными, в середине марта сообщала Politico со ссылкой на американских чиновников. До этого, в начале февраля, бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор говорил, что глава украинского Генштаба Валерий Залужный, находясь с визитом в США, тайно сообщил американскому военному руководству, что Украина потеряла 257 тыс. человек. При этом Макрегор также ссылался на неназванные источники.

В июне прошлого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский утверждал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения.

В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации в Киеве озвучивали 22 августа прошлого года. Тогда Залужный заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

В то же время российский министр обороны Сергей Шойгу в сентябре заявил, что потери украинской стороны составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек, утверждал он. За январь этого года ВСУ потеряли более 6500 военнослужащих, говорил Шойгу, а за февраль потери Украины превысили 11 тыс. военных.

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Российская сторона, по словам министра, к 21 сентября потеряла погибшими 5937 военных.

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