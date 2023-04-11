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Politico узнало о попытках США «успокоить» своих союзников после утечек

Politico: США пытаются успокоить «разочарованных» союзников после масштабных утечек

Высокопоставленные лица США пытаются успокоить «разочарованных и сбитых с толку» союзников от Европы до Ближнего Востока после утечек секретной информации американских спецслужб, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, развеять возможные опасения по поводу утечки пытаются как сотрудники Госдепа, так и представители разведки и Пентагона. Один из источников уточнил, что представители «Пяти глаз» — разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки, — запросили у Вашингтона проведение брифинга по этой теме, «но пока не получили содержательного ответа».

Помимо «Пяти глаз», вопросы о причинах утечки задают США в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, отмечает Politico. Собеседники издания добавили, что по состоянию на понедельник, 10 апреля, администрация президента Джо Байдена сообщала союзникам, что весь масштаб утечки по-прежнему не ясен, ведется расследование.

Обеспокоенность по поводу утечки особенно серьезна, потому что большинство документов, попавших в Сеть, касаются конфликта на Украине, пишет Politico. Как заявил изданию бывший аналитик американской разведки, сам способ утечки и ее содержание «очень необычны». «Я не могу вспомнить время, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в социальных сетях», — отметил он.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
утечка США Военная операция на Украине союзники разведка Пентагон
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