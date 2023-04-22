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NYT узнал, что обвиняемый в утечке публиковал данные в феврале 2022 года
NYT: подозреваемый в утечке данных Пентагона публиковал их в Discord с февраля 2022 года
Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных документов Пентагона, начал публиковать эти данные раньше, чем было известно ранее, а именно менее чем через 48 часов после ввода Россией войск на Украину в феврале 2022 года, узнала The New York Times.
Кроме того, секретную информацию Тейшейра начал размещать в чат-группе соцсети для геймеров Discord, где были 600 участников, а не 50, как сообщалось ранее.
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