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Война санкций ,  
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ЕС начал подготовку к использованию российских активов в пользу Украины

К использованию российских активов для восстановления Украины призывал Киев, идею поддержали в Британии, США и Канаде. В Еврокомиссии занялись разработкой правовой базы. Москва называет такие действия воровством
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Брюссель готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов, в том числе собственности «олигархов», на восстановление Украины после завершения боевых действий, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Страсбурге.

Она отметила, что ЕС прежде не организовывал восстановительных работ таких масштабов, поэтому к обсуждению этого вопроса будут привлечены «самые талантливые и лучшие» эксперты со всего мира.

Фон дер Ляйен назвала успешной прошедшую 4–5 июля в швейцарском Лугано конференцию по восстановлению Украины. На ней Киев представил план стоимостью $750 млрд и призвал использовать в отстраивании страны замороженную из-за санкций российскую собственность (по оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, стоимость таких активов составляет $300–500 млрд).

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Фото:Moritz Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

В поддержку такой меры прежде выступали в МИД Великобритании и Минюсте США. Сенат Канады уже одобрил инициативу о конфискации и продаже российских активов с последующим использованием для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности», «восстановления международного мира и безопасности» и выплаты компенсаций пострадавшим.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис на конференции в Лугано подчеркнул, что право на собственность — фундаментальное право человека и нарушать его можно лишь при наличии законных оснований. Кассис указал, что конфискация российских активов «была бы идеальной для ситуации на Украине», но также создала бы прецедент для подобных решений во «многих других ситуациях».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто им занимается. В Кремле подчеркивали, что подобное решение западных стран было бы «незаконным, вопиющим».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Евросоюз Урсула фон дер Ляйен арест активов Украина
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