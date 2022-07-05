В Швейцарии назвали риски использования российских активов в пользу Киева

Использовать конфискованные активы для восстановления Украины на конференции предложил Киев. Президент Швейцарии напомнил о праве на собственность и указал, что впоследствии аналогичный механизм смогут использовать в других целях

Иньяцио Кассис (Фото: Alessandro della Valle / Reuters)

К вопросу использования конфискованных российских активов для восстановления Украины после окончания боевых действий необходимо подойти серьезно, для таких действий необходимы законные основания, заявил на конференции в Лугано президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

В швейцарском городе Лугано 4–5 июля проходит конференция по восстановлению Украины.

«Право на собственность — фундаментальное право, человеческое право, — сказал глава государства. — Необходимо обеспечить защищенность граждан перед государственной властью. Это называется либеральная демократия».

Кассис отметил, что в некоторых случаях нарушать фундаментальные права можно — как, например, власти многих стран делали во время пандемии коронавируса. «Но нужно законное основание», — подчеркнул президент Швейцарии. Сейчас, по его словам, в Европе можно лишь заморозить активы, чтобы выяснить, «откуда они взялись» и связаны ли с российской спецоперацией на Украине.

Решение использовать российские активы в пользу Киева «было бы идеальным для ситуации на Украине», но это создает прецедент для «многих других ситуаций», отметил Кассис.

Киев в Лугано представил план по восстановлению стоимостью $750 млрд. Выступивший вместе с Кассисом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мире к настоящему моменту из-за санкций заморожена российская собственность на сумму $300–500 млрд. Эти активы, по его мнению, должны быть использованы при восстановлении Украины, так как Россия начала спецоперацию и «должна понести ответственность за это».

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В конце июня сенат Канады одобрил меру, которая позволяет конфисковать и продавать российские активы, которые после этого могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности», для «восстановления международного мира и безопасности» и выплаты компенсаций пострадавшим.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в целом поддержала такую идею и допустила, что Лондон последует примеру Оттавы. В Минюсте США выражали надежду, что конгресс предпримет шаги, которые позволят передать Украине изъятые у российских предпринимателей активы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что использование российских активов в пользу Украины было бы «фактически прямым воровством». «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим», — сказал он и добавил, что такие действия потребуют ответа со стороны Москвы.

Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает, предупреждал президент Владимир Путин. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал он в конце мая.