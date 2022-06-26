Швейцарская таможня выявила 18 случаев нарушения санкций против России

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Власти Швейцарии выявили 18 случаев нарушения санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности. В ведомстве не привели подробностей.

Страна, несмотря на свой нейтральный статус, решила присоединиться к ограничительным мерам, которые против России ввел Евросоюз. 10 июня Швейцария поддержала шестой пакет санкций ЕС, включающий частичное эмбарго российской нефти, а также ввела финансовые ограничения и запретила въезд 100 людям. Среди них граждане России и Белоруссии — военнослужащие, политики, бизнесмены, «лица, занимающиеся распространением дезинформации».

Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций. По данным Reuters, в него могут включить российское золото.

21 июня Bloomberg со ссылкой на данные швейцарской таможни сообщил, что Швейцария впервые с начала российской военной операции импортировала российское золото. В страну ввезли около 3 т металла из России, это составило 2% всего импорта золота. Агентство отметило, что большинство предприятий отказывались принимать российские металлы после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов лишила шесть российских заводов статуса поставщиков золота и серебра.

Федеральное управление Швейцарии таможенной и пограничной безопасности позже уточнило, что золото российского происхождения прибыло в страну из Великобритании. Ведомство не стало раскрывать данные об импортерах по юридическим причинам, но сообщило о проверке на соответствие действующим санкциям.