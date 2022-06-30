Минюст США захотел обратить изъятые российские активы в пользу Украины

Минюст США надеется, что предпринимаемые конгрессом шаги позволят направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы, заявила заместитель главы американского минипстерства Лиза Монако.

«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня», — сказала Монако.

Замглавы минюста США уточнила, что следующими шагами после отслеживания «незаконных» российских активов станет их конфискация и продажа. «А дальше стоит вопрос о том, чтобы изъять и продать их. Мы надеемся, что действия конгресса позволят нам предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются <…> и это народ Украины», — добавила Монако.

Накануне 29 июня американский Минфин отсчитался о блокировке активов российского Центробанка примерно на $300 млрд, а также других связанных с Россией активов на сумму более $30 млрд. Блокировкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), в которую входят представители различных западных стран.

В апреле украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Украина ведет с США и другими западными партнерами переговоры о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления страны. В то же время в в США отмечали, что конфисковать заблокированные активы, в частности принадлежащие Центробанку России, незаконно. «Я думаю, вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, что мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — говорила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россию никто о таких планах официально не уведомлял, но «подобное решение было бы незаконным, вопиющим» и потребовало бы ответа со стороны Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее обвинил западные страны в фактической краже активов, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что российская сторона оспорит заморозку резервов.