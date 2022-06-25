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Война санкций ,  

Сенат Канады одобрил продажу замороженных российских активов

Верхняя палата парламента Канады одобрила законопроект, который позволяет конфисковывать активы подсанкционных лиц. По данным полиции, в стране заблокированы российские активы на $328 млн
Зал заседаний&nbsp;Сената Канады
Зал заседаний Сената Канады (Фото: Sean Kilpatrick / AP)

Сенат Канады (верхняя палата парламента страны) одобрил меру, которая позволяет конфисковать и продавать российские активы, замороженные в рамках санкций из-за военной операции на Украине, сообщает Reuters.

Эта инициатива — часть 450-страничного проекта бюджета премьер-министра Джастина Трюдо. Он также включает в себя двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами, изменения в налоговое законодательство страны, Уголовный кодекс и в иммиграционные правила.

За принятие документа проголосовали 56 сенаторов, 16 высказались против. После принятия парламентом его должен утвердить генерал-губернатор.

В Канаде разработали законопроект о продаже активов попавших под санкции
Политика
Мелани Жоли

О подготовке законопроекта, который позволит властям продавать конфискованные активы попавших под санкции лиц, в конце апреля сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Под его действие попадут движимое и недвижимое имущество, счета в банках и криптовалютные кошельки, писала National Post. Решение должно будет получить одобрение в Верховном суде Канады, который определит, действительно ли собственность принадлежит, удерживается или контролируется «прямо или косвенно» лицом, организацией или государством, оказавшимися под санкциями.

В тексте законопроекта говорится, что арестованные активы могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности»; для «восстановления международного мира и безопасности» и выплаты компенсаций пострадавшим.

Жоли отмечала, что в случае принятия закона Канада станет первой страной в G7, которая пошла на такой шаг в расширении режима санкций. Глава Минфина Христя Фриланд в свою очередь заявила, что Оттава считает «предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины».

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После начала российской военной операции Канада объявила о нескольких санкционных пакетах. В них вошли санкции в отношении физлиц и юрлиц, а также экспортные ограничения. По данным канадской полиции, с конца февраля и до 7 июня власти заблокировали 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, попавших в санкционные списки.

По данным Минфина, из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Помимо этого за границей арестовывают имущество российских бизнесменов, попавших под санкции. Евросоюз и США также ищут возможности использовать эти активы для восстановления Украины.

В Кремле заявили, что если зарубежные страны примут меры по изъятию российских активов в пользу Киева, «это будет фактически прямое воровство», такие действия потребуют ответа Москвы. Президент Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило», нарушение международных норм приведет только к проблемам для тех, кто это делает.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Канада российские активы Украина Военная операция на Украине

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