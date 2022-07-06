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Климов предупредил о риске «катастрофических событий» из-за НАТО у границ

Сенатор, комментируя процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс, заявил, что само членство этих стран «на глобальную безопасность не влияет», но в случае появления там военной инфраструктуры Россия даст «адекватный ответ»

Приближение НАТО к российским границам может иметь катастрофические последствия, предупредил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24», комментируя процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Само присоединение североевропейских стран к блоку «на глобальную безопасность не влияет», считает он.

«Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает», — сказал Климов (цитата по «РИА Новости»).

Сенатор пообещал «адекватный ответ» в случае появления натовской военной инфраструктуры на территории этих государств.

В КНР назвали шуткой века слова Столтенберга об оборонительных целях НАТО
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Йенс Столтенберг

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Против этого возразила Турция, которая поначалу пыталась заблокировать их членство в альянсе из-за поддержки курдских организаций, которые турецкая сторона считает террористическими. Однако сторонам удалось уладить разногласия. В конце июня на саммите в Мадриде Хельсинки и Стокгольм получили приглашение в блок. Накануне главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Теперь ратифицировать документы должны все государства — члены. В финском МИДе ожидают, что процедура завершится не раньше осени, поскольку парламенты некоторых натовских стран уходят на летние каникулы. Первой страной, официально одобрившей членство североевропейских государств в НАТО, стала Канада.

Президент России Владимир Путин в ответ заявлял, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России. При этом «в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры» Москва будет вынуждена «отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы» ей, предупреждал он.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Путин, настаивавший на отказе альянса от продвижения к российским границам, добился обратного. «Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — отмечал Столтенберг.

Натовские страны в новой Стратегической концепции признали Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Столтенберг сообщил, что блок собирается увеличить к 2023 году численность сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби, говоря об усилении НАТО, подчеркнул, что у России нет оснований считать наращивание натовских войск на восточном фланге провокацией, добавив, что блок был и остается оборонительной организацией, а причина, по которой он усиливает свое присутствие, — дестабилизирующие действия самой России.

Мэр Лаппеенранты в приграничной провинции Южная Карелия Киммо Ярва предложил предоставить местный аэропорт для размещения базы НАТО. В Кремле в ответ заявили, что Путин уже давал оценку подобным действиям и добавить к этому нечего.

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Теги
Елена Чернышова
Андрей Климов НАТО Финляндия Швеция
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